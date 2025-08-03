'Sette aynı odada...' Adı Cenk Torun ile ‘zina’ davasına karışmıştı! Esaret'in Hira'sı Mahassine Merabet sessizliğini bozdu!

Cenk Torun'un rol arkadaşı Fas'lı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığına dair iddialar magazin manşetlerine bomba gibi düşmüştü.

Cenk Torun'un eşi Nevin Torun, ihanet gerekçesiyle boşanma davası açıp 40 milyon lira tazminat talep etti. Nevin Torun sunduğu dilekçede; Cenk Torun'un dizi setine götürdüğü çantasının içerisinde cinsel kuvveti arttırıcı ilaç bulduğunu ve bu ilacın kullanılmış olması sebebiyle eşine sorduğunda ise prostat büyümesini engellemek için kullandığını söylediği ifadelere yer verildi.

Nevin Torun'un bu açıklamalarının ardından dizi oyuncuları da yasak aşkı doğrulamış ve ikilinin sette aynı odada kaldıklarını iddia etmişlerdi.

Esaret'in Hira'sı Mahassine Merabet iddialar karşısında uzun süre sessizliğini korurken ilk defa açıklama yaptı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Nevin Torun'un açıklamalarını görmediğini söyleyen Merabet; 'Öyle bir şey yok. İnşallah yanlış anlamıştır o da. Sonra gerçek ortaya çıkar onunda içi rahatlar bizim de içimiz rahatlar. Herkes hakkında hayırlısı olsun. Cenk beyle en son final yemeğinde görüşmüştük.' ifadelerini kullandı.