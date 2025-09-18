Sevda Türküsev bu sefer de Pınar Altuğ'un yogasına taktı! Pınar Altuğ duyunca...

Sosyal medya hesabından yoga yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ konuşulmaya devam ediyor. Bir takipçisinden gelen 'Yağmur bey kıskanmıyor mu acaba?' sorusuna Altuğ, "Neden kıskansın ki!" yanıtını vermişti.

Altuğ'un yoga hareketlerine gelen yorumlar bitmezken Yağmur Atacan da olumsuz yorumları "Geri kafalılık" olarak nitelendirmişti.

Her konuda söz söyleyen ve çoğu zaman da tepki gören Sevda Türküsev bu konuda da sessiz kalmadı. "Neden paylaşıyorlar bu görüntüleri ben oraya takıldım" diyen Türküsev şunları söyledi:

"KOCASI RAHATSIZ OLMAYABİLİR"

"Kocası bir şey demiyor. Zaten şimdi bütün kadınların koruma kalkanı kocası ya da sevgilileri... Koruma kalkanı olmaya gelince 'benim kocam var' ya da kocası olan kadına çok fazla laf edemiyorsun..."

Sevda Türküsev "Kocası rahatsız olmayabilir ben baktığım zaman Pınar Altuğ'un yaşam tarzından baktığında rahatsız edici bir şey yok ama benim için normal değil. Bunu doğru görmeyenler geri kafalı değil, onların hayata bakış açısı farklı. Bir de ben yoga mı görmedim yoga mı yapıyormuş? İlla bir erkeğin ayaklarının üzerinde o şekil bu şekil. Ben de pilates yapıyorum" dedi.

PINAR ALTUĞ YOK SAYDI

Sevda Türküsev konuşmasına devam ederek "Niye paylaşıyorsun, bana göre Pınar Altuğ güzel bir kadın da değil. Ben bikinili fotoğraflarını gördüm karın bölgesi..." ifadelerini kullandı.

Pınar Altuğ'a ise bu yorumlar soruldu "Ne düşüşnüyorsunuz?" denildi. Başarılı oyuncu ise "Hiçbir şey. İstediğimi dinleyip istediğimi duymama hakkına sahibim" diyerek Türküsev'i yok saydı.