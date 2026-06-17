Sevdam Karadeniz'de önce Emre Bey sonra Aslıhan Malbora ayrıldı

NOW’ın yeni sezonda ekrana gelecek olan Mia Yapım imzalı dizisi “Sevdam Karadeniz”de yaşanan ayrılıklar gündeme geldi. Taşacak Bu Deniz'e rakip olması beklenen dizi sete çıkmadan kriz çıktı.

Dizide erkek başrol Emre Bey’den sonra bir flaş ayrılık daha yaşandı. Dizinin diğer başrol oyuncusu Aslıhan Malbora da sete çıkmadan ekibe veda etti.

YENİ ZEYŞAN KİM OLACAK?

Banu Akdeniz’in yapımcılığını üstlendiği dizide Zeyşan Yeniceli’ye hayat vermeye hazırlanan Malbora karşılıklı anlaşarak Trabzon’da çekilecek diziden ayrıldı.

“Sevdam Karadeniz”in yeni Zeyşan’ının kim olacağı merak konusu oldu.