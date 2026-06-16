Sevgilisi için hastaneye gitmişti! Bülent Şakrak acil ameliyata alındı

Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Bülent Şakrak kendisinden 16 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu ile dolu dizgin aşk yaşıyor.

Son olarak kız arkadaşının rutin kontrolü için hastaneye giden ünlü oyuncu bu sırada check-up yaptırdı. İlk tetkiklerinde herhangi bir sorun çıkmayan Şakrak’ın, sanal anjiyo ve ardından yapılan gerçek anjiyo sonucunda kalp damarında yüzde 90’ın üzerinde tıkanıklık olduğu ortaya çıktı.

Başarılı geçen müdahalenin ardından ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bülent Şakrak, hastaneye gidiş sürecinin tamamen rastlantı olduğunu söyledi. Kız arkadaşının kontrolü için hastanede bulunduklarını dile getiren oyuncu, kendisinde hiçbir şikayet olmadığını özellikle vurguladı.

Check-up kapsamında yapılması gereken tüm tetkiklerden geçtiğini belirten Şakrak, efor testinde 12 dakika koştuğunu, EKG ve ekokardiyografi dahil ilk kontrollerde herhangi bir problem görülmediğini ifade etti.

Şakrak, sanal anjiyoda kalp damarında yüzde 70’in üzerinde tıkanıklık tespit edildiğini dile getirdi. Ardından yapılan gerçek anjiyoda ise bu oranın yüzde 90’ın üzerine çıktığı görüldü.

“HİÇBİR ŞİKAYETİM YOKTU”

Ailesinde kalp rahatsızlığı bulunmadığını dile getiren Bülent Şakrak, o gün hastaneden çıktıktan sonra Çanakkale’ye gitmeyi planladığını anlattı. Ancak doktorundan gelen telefon, sürecin seyrini değiştirdi.

“BEKLETSEM KALP KRİZİ GEÇİRTİRİM”

Doktorunun “Ortada şikayet yok ama bu çok hayati bir durum, önlem almalıyız” dediğini belirten oyuncu, konuyu ertelemek istemediğini söyledi.

Bülent Şakrak, “Ben bunu oturup bekletsem, biliyorum ki ben iki aya kendime kalp krizi geçirtirim zaten. Onunla ben yaşamam. Ertesi gün harekete geçtik ve ertesi gün itibarıyla bu meseleyi çözdük” sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

Ünlü oyuncu, “Artık stentliyim ama iyiyim” diyerek moralinin yerinde olduğunu ifade etti.