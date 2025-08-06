Sevgilisiyle Jennifer Lopez konserine koştu! Eylül Tumbar'ın konser tarzı dile düştü

Netflix dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'de hayat verdiği 'Bambi' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Eylül Tumbar bu projesinin ardından Kendi Düşen Ağlamaz ve Yalan dizileriyle adından söz ettirdi.

Son olarak Yalan dizisinde 'Duru Aksoy' karakterine hayat veren Eylül Tumbar şimdilerde sezonun yorgunluğunu atıyor.

Kendi Düşen Ağlamaz dizisindeki rol arkadaşı Enes Koçak'la bir süredir aşk yaşayan ünlü isim son olarak Jennifer Lopez konserinde ortaya çıktı.

TARZI DİLE DÜŞTÜ

Konsere püsküllü üstü ve mini şortuyla gelen Eylül Tumbar kombinini siyah deri çizmeleriyle tamamladı. Ünlü ismin konser seçimi kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.

Eylül Tumbar'a; 'Sıcakta nasıl böyle çizme giyiniyor', 'Ağustos ayında çizme ne alaka?', 'Biz yapsak kıro derler', 'Sıcakta pişti ayakları' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.