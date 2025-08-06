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Sevgilisiyle Jennifer Lopez konserine koştu! Eylül Tumbar'ın konser tarzı dile düştü

Netflix'te yayınlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? ile adını geniş kitlelere duyuran Eylül Tumbar daha sonra Kendi Düşen Ağlamaz ve Yalan dizilerinde rol aldı. Bir süredir ekranlarda görünmeyen ünlü isim son olarak Jennifer Lopez konserinde görüntülendi. Tumbar'ın konser tarzı sosyal medyanın diline düştü.

Sevgilisiyle Jennifer Lopez konserine koştu! Eylül Tumbar'ın konser tarzı dile düştü
Öznur Yaslı İkier

Netflix dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'de hayat verdiği 'Bambi' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Eylül Tumbar bu projesinin ardından Kendi Düşen Ağlamaz ve Yalan dizileriyle adından söz ettirdi.

Son olarak Yalan dizisinde 'Duru Aksoy' karakterine hayat veren Eylül Tumbar şimdilerde sezonun yorgunluğunu atıyor.

Sevgilisiyle Jennifer Lopez konserine koştu! Eylül Tumbar ın konser tarzı dile düştü 1

Kendi Düşen Ağlamaz dizisindeki rol arkadaşı Enes Koçak'la bir süredir aşk yaşayan ünlü isim son olarak Jennifer Lopez konserinde ortaya çıktı.

Sevgilisiyle Jennifer Lopez konserine koştu! Eylül Tumbar ın konser tarzı dile düştü 2

TARZI DİLE DÜŞTÜ

Konsere püsküllü üstü ve mini şortuyla gelen Eylül Tumbar kombinini siyah deri çizmeleriyle tamamladı. Ünlü ismin konser seçimi kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.

Sevgilisiyle Jennifer Lopez konserine koştu! Eylül Tumbar ın konser tarzı dile düştü 3

Eylül Tumbar'a; 'Sıcakta nasıl böyle çizme giyiniyor', 'Ağustos ayında çizme ne alaka?', 'Biz yapsak kıro derler', 'Sıcakta pişti ayakları' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

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eylül tumbar
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