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Sevilen dizi Mehmed Fetihler Sultanı'nda bir ayrılık daha! Hikaye değişecek

Miray Yapım imzalı dizide bir ayrılık daha yaşandı. Serkan Çayoğlu’nun Fatih Sultan Mehmed’e hayat verdiği diziye başarılı oyuncu Esila Umut veda ediyor.

Sevilen dizi Mehmed Fetihler Sultanı'nda bir ayrılık daha! Hikaye değişecek
Öznur Yaslı İkier

Miray Yapım imzalı, yönetmenliğini Şafak Bal ve Yıldıray Yıldırım'ın üstlendiği, senaryosunu ise Ozan Bodur, Enes Şengönül, Cihan Bozkaya, Fatih Güler ve Yasin Usta'nın kaleme aldığı Mehmed Fetihler Sultanı dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor.

“Mehmed Fetihler Sultanı” geçen hafta ekrana gelen 49. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Sevilen dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

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Serkan Çayoğlu’nun Fatih Sultan Mehmed’e hayat verdiği diziye başarılı oyuncu Esila Umut veda ediyor.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide yeni sezonda hikâye değişeceği ve zaman atlaması yaşanacağı için Esila Umut ekipte yer almayacak.

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Serkan Çayoğlu
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