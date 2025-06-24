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Sevinç Erbulak'ın kızı Zeynep Kavin liseden mezun oldu! Görenler aynı yorumu yaptı

Son olarak Annem Ankara'da 'Aysel' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sevinç Erbulak'ın kızı Zeynep Kavin liseden mezun oldu. Ünlü oyuncu, kızının mezuniyet fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Sevinç Erbulak'ın kızı Zeynep Kavin liseden mezun oldu! Görenler aynı yorumu yaptı
Öznur Yaslı İkier

Süper Baba, Baba Evi, Kuzenlerim, Masumiyet, Sakla Beni ve Annem Ankara gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Sevinç Erbulak, kızı Zeynep Kavin Midyat ile gündem oldu.

Oyuncu Erbulak, kızı Zeynep Kavin Midyat’ın mezuniyet sevincini eski eşi Dalin Midyat ile birlikte paylaştı. 2009 yılında yollarını ayıran çift, kızlarının bu özel gününde yan yana geldi.

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Kızının lise mezuniyet törenine katılan Erbulak, duygularını sosyal medya hesabından yaptığı içten bir paylaşımla dile getirdi.

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HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Sevinç Erbulak'ın kızı Zeynep Kavin'i görenler aynı yorumu yaptılar. Sosyal medyada; 'kızı çok güzelmiş', 'annesi gibi çok güzel', 'başarıların daim olsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sevinç Erbulak
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