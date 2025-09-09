MAGAZİN

Şevval Şahin'in bindiği araçtaki kart gündem olmuştu! Sahte çıktı, işlem başlatıldı

İstanbul'da dün gece bir mekandan çıkan manken Şevval Şahin'in bir kız arkadaşı ile birlikte bindiği otomobilin camında yazan yazı gündem olmuştu. Yazıda Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş 'Resmi Hizmete Mahsustur' ifadeleri görülmüştü. Söz konusu kartın sahte olduğu ortaya çıktı. Aracın şoförü M.A. hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.

Beşiktaş'ta dün gece yanındaki kız arkadaşı ile birlikte bir mekandan çıkan manken Şevval Şahin'in bindiği otomobilin ön camında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazılı kart olduğu görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Otomobilin ön camındaki kart hakkında sosyal medyada oluşan tepkilerin ardından İstanbul Emniyeti konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemede, aracın manken Şahin'in sevgilisi iş insanı Burak Ateş'e ait olduğu belirlendi.

SAHTE ÇIKTI

İncelemede kartın sahte olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yakalanan araç, şoförü M.A. ile birlikte polis merkezine götürüldü. Şoför M.A. hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

