Şevval Sam "Bu bayramı bayram olarak kutlayamayacağımı üzülerek paylaşıyorum" diyerek isyan etti

Günlerdir süren öğrenci protestolarında gözaltılar da vardı. Çok sayıda öğrencinin gözaltına alınmasına bazı ünlü isimler isyan etti. Son olarak Gülşen bayrama buruk girdiğini ifade etti.

Gülşen'den sonra sitem eden bir isim de Şevval Sam oldu. Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam sosyal medyadan şunları paylaştı:

"Ben bir anne olarak, çocukların gördüğü muameleye bir son verilmeden, bir vatandaş ve vatansever olarak bu haksız ve hukuksuz süreç son bulmadan, bir özgürlükçü ve yaşam hakkı savunucusu olarak insan hakları ihlalleri bitmeden, bu bayramı bayram olarak kutlayamayacağımı üzülerek paylaşıyorum sizlerle… Kalbimde güzel günlerin umudunu yaşatmaya çalışmam, Türkiye Cumhuriyeti Gençleri’ne güveniyor olmamdandır. Çünkü yüzyıl önce emanet edildi bu ülke onlara… Nice bayramlar kutlayacağız çocuklar."

Şevval Sam geçtiğimiz aylarda katıldığı bir davette kendisine kadın cinayetleri sorulunca "Bu gece değil" demesinin ardından büyük tepki görmüştü. Sessizliğini bozan Şevval Sam "Ben bugüne kadar kadın, çocuk ve hayvan hakları olmak üzere toplumsal olaylar karşısında durduğu yerden bir milim şaşmadım" demişti.