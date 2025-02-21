Şevval Sam imaj tazeledi! Yeni görüntüsü çok beğenildi

Ünlü şarkıcı Şevval Sam konser öncesi açtığı canlı yayında 'Size bir sürprizim var' diyerek yaptığı imaj değişikliğini duyurdu.

Saçlarını kısacık kestiren Şevval Sam, 'Benim için büyük bir değişiklik. Beni biliyorsunuz, hayatta değişiklik yapmayı seviyorum. Hem enerjimiz tazelensin, ay heyecandan da konuşamadım. Birazdan sahneye çıkacağım. İlk defa böyle çıkacağım için fotoğraflar çekilecek, videolar çekilecek. Aa Şevval ne yapmış demeyin diye sizlerle paylaşmak istedim” ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Şevval Sam'ın yeni imajı sosyal medyada tam not aldı. Ünlü isme; 'Harika görünüyorsun', 'Çok güzelsin', 'Çok güzel olmuşsun', 'Sana her şey çok yakışıyor' gibi yorumlar yapıldı.

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

11 Kasım 1973’te İstanbul’da dünyaya gelen Şevval Sam, ünlü sanatçı Leman Sam’ın kızıdır. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine, 1993-98 yılları arasında yayınlanan “Süper Baba” dizisinde oynadığı Deniz karakteriyle adım atan Sam, daha sonra Gülbeyaz, Bodrum Masalı ve Yasak Elma gibi popüler dizilerde rol almıştır. Şevval Sam, dizilerin yanı sıra eşsiz sesiyle müzik alanında da performanslar sergilemektedir.

Şevval Sam, sosyal medya üzerinden paylaştığı yeni imajıyla değil, repertuvarında yapacağı değişikliklerle de gündeme geldi. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Sam konserlerinde, dinleyicilerinin taleplerine önem vererek şarkı listesini onların isteklerine göre şekillendireceğini duyurmuştu.