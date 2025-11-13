Şevval Sam Yan Yana filminin galasına damga vurdu! Cesur tarzı dikkat çekti! 'Kim der ki 52 yaşında'

Hem oyuncu hem de şarkıcı olan Şevval Sam bir süredir ekranlardan uzakta.

Yasak Elma dizisindeki rolüyle uzun süre gündemde kalan Şevval Sam bu defa Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit'in başrolde olduğu "Yan Yana" filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni filmi için heyecanlı bekleyişini sürdüren ünlü isim dün akşam düzenlenen galaya cesur tarzıyla damga vurdu.

Siyah vücudunu saran çiçek desenli bir elbise giyen Şevval Sam derin yırtmacıyla adeta göz doldurdu. Ünlü isim kısa saçları ve koyu tonlardaki makyajıyla dikkat çekmeyi başardı.

Şevval Sam'ın bu tarzı bazı sosyal medya kullanıcılarından tam not alırken bazı kullanıcılar ünlü isme 'fazla açık' yorumunda bulundu.