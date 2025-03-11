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Şeyma Subaşı böyle anlattı: Seks deniliyor mesela ben seksi sevmiyorum!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.03.2025 13:51
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İkinci eşi Meedo hakkında söylediği sözlerle gündeme gelen Şeyma Subaşı özel hayatına dair anlattıklarıyla ve açıklamalarıyla dikkat çekti. "Seks deniliyor mesela ben seksi sevmiyorum!" diyerek açıklama yapan Subaşı gündem oldu.

Şeyma Subaşı böyle anlattı: Seks deniliyor mesela ben seksi sevmiyorum!

Şeyma Subaşı, 2023'te evlendiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile aynı yıl boşanmıştı. Mutluluğu kısa süren Subaşı, ikinci evliliği ile alakalı sözleriyle gündeme geldi.

Subaşı, eski eşi Mohammed Alsaloussi'den bahsederek "Adam mesela deli, sosyopat bir şey ki mesela hani seni her şeyle kandırabiliyor" dedi.

Ali Biçim'in sorularını yanıtlayan Subaşı hayatına dair, hayata bakışına dair duygularını da anlattı. "Ben diyorum ki her zaman mesela Allah'ım kendine aşık olan kendini çok seven ve bunu dışarıya veren insanlarla beni buluştur" diyen Subaşı şunları söyledi:

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"Adam sosyopat" diyerek yaşadıklarını anlattı: "O karanlık dönemde..." "Adam sosyopat" diyerek yaşadıklarını anlattı: "O karanlık dönemde..."

Bazı yerlerde bulunuyorsun neden yaptım diyorsun? Eğer hayırlısıyla oluyor olursa yaşattığı duygular parlıyor. Ama bazen beklentiler... Beklentiler seni hayal kırıklığına uğratıyor. Sen izin verdin beklenti olmasına... Sen zaten kendin dik doğru hani kendi her şeyine dürüstsün doğrusun istediğin gibi yaşıyorsun, hani gidip de orada başkalarıyla anlamsız işler yapmıyorsun, flörtleşmek bilmem ne yapmak hani kendi ahlakına uygunsuz hareketler yapmıyorsun bu yüzden zaten sen beklentin kendini karşılıyorsun. Eğer karşı taraf yapıyorsa Allah biliyor."

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"HEY ARAYIŞA GİRDİĞİNDE BİTERSİN!"

Şeyma Subaşı konuşmasının devamında ise "Ben kimseyi kontrol edemem ben sadece kendimi kontrol edebilirim. O yüzden ben huzurluyum iyiyim. Eğer oluyorsa bu yolda ben bu yol akışında bu şeyde gidiyorken eğer oluyorsa doğru insanlar hayatıma giriyorsa aşk anlamında da romantik anda da yaşadığım işte tantric love deniliyor işte o seks şeyine de girdiğinde her şeyde de mesela seks deniliyor ben seksi sevmiyorum, tantric love demek istiyorum bu çok daha büyük bir şey aslında. Öyle bir şeye girdiğinde o partnerinle yaşadığın bir şey. O duyguyla devam ediyorsun, tatmin oluyorsun. Yoksa arayışa girmiyorsun hey arayışa girdiğine bitersin" dedi.

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Şeyma Subaşı
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