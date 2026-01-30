MAGAZİN

Şeyma Subaşı'dan radikal karar! ''Zor görürsünüz''

Uyuşturucu soruşturması kapsamında yasaklı madde testi yaptıran ve test sonucu pozitif çıkan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı şimdi de aldığı radikal bir karar ile gündeme geldi. Şubaşı, kararını "Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz" ifadeleriyle duyurdu.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şeyma Subaşı, 29 Aralık’ta Amerika’dan Türkiye’ye dönmüş ve İstanbul Havalimanı’na inişinin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı şimdi de aldığı radikal karar ile gündeme geldi.

Subaşı, soru cevap yaptığı bir videoyu yayınlayıp "Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz" ifadelerini kullandı.

