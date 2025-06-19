Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan karar! Siyah erkanda paylaştı

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı her adımıyla dikkat çekiyor.

Bir süredir Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yaşadığı ilişkiyle gündemde olan Subaşı bu defa şaşırtan bir karar aldı.

Instagram sayfasında siyah ekran üzerinde yeni kararını duyuran Şeyma Subaşı “Bi süreliğine disconnect ediyorum” notunu düştü.

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE!

Miami, Bali ve İstanbul arasında sürdürdüğü renkli yaşamıyla sık sık adından söz ettiren fenomen isim, daha önce bir televizyon programında yaptığı açıklamada Marlon Teixeira için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutunacağım biri. Evlilik şu an hayatımda yok ama ruhum o kişiyle evli. Yeni aşk bana kendimi daha çok sevdirdi. Kendimi onda görüyorum, adeta kendime bakıyor gibiyim."

Ancak bir süredir ilişkilerinde sorun yaşadıkları konuşulan çiftle ilgili ayrılık iddiaları yeniden gündeme gelmişti. Şeyma Subaşı, Danla Bilic’in YouTube kanalına konuk olarak bu iddiaları doğrulamıştı. Subaşı, Aralık ayında Teixeira ile ayrıldıklarını, ancak daha sonra tekrar bir araya geldiklerini açıklamıştı.