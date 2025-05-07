Sezen Aksu haklarını 18 milyon dolara sattı! Özgür Demirtaş fiyatı beğenmedi: Fiyasko...

Universal Music Group (UMG), Sezen Aksu'nun müzik kataloğunu satın aldı. Universal Music Group, bu anlaşma için Minik Serçe'ye 18 milyon dolar (Yaklaşık 695 milyon TL) ödedi.

Sezen Aksu'nun kataloğunun haklarının satın alınmasına ilişkin açıklamada bulunan Universal Music "Tüm zamanların en başarılı Türk sanatçı, söz yazarı ve yapımcılarından biri olan Sezen Aksu, 21 single ve 30 albüm yayınlamış, dünya çapında 40 milyondan fazla fiziksel albüm satışı gerçekleştirmiştir. Son 7 yıl boyunca Türkiye'de Spotify'da ayda yaklaşık 6 milyon dinleyici ile en çok dinlenen kadın sanatçı olmuştur" ifadeleri yer aldı.

"DÜŞÜK BİR FİYAT"

Ancak bu satıştan memnun olmayan bir isim vardı: Özgür Demirtaş...

Özgür Demirtaş, Sezen Aksu'nun danışmanın eleştirerek "Son derece düşük bir fiyat. Sezen Aksu bunun çok daha ötesinde bir sanatçı. Danışmanlığını kim yaptı ise büyük fiyasko" ifadelerini kullandı.