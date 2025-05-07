MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sezen Aksu haklarını 18 milyon dolara sattı! Özgür Demirtaş fiyatı beğenmedi: Fiyasko...

Sezen Aksu'nun müzik kataloğunu 18 milyon dolara (Yaklaşık 695 milyon TL) Universal Music Group (UMG)'a sattı. Özgür Demirtaş ise bu satıştan memnun olmadı ve Sezen Aksu'nun ekonomi danışmanına sert çıktı.

Sezen Aksu haklarını 18 milyon dolara sattı! Özgür Demirtaş fiyatı beğenmedi: Fiyasko...
Kubra Akalın

Universal Music Group (UMG), Sezen Aksu'nun müzik kataloğunu satın aldı. Universal Music Group, bu anlaşma için Minik Serçe'ye 18 milyon dolar (Yaklaşık 695 milyon TL) ödedi.

Sezen Aksu'nun kataloğunun haklarının satın alınmasına ilişkin açıklamada bulunan Universal Music "Tüm zamanların en başarılı Türk sanatçı, söz yazarı ve yapımcılarından biri olan Sezen Aksu, 21 single ve 30 albüm yayınlamış, dünya çapında 40 milyondan fazla fiziksel albüm satışı gerçekleştirmiştir. Son 7 yıl boyunca Türkiye'de Spotify'da ayda yaklaşık 6 milyon dinleyici ile en çok dinlenen kadın sanatçı olmuştur" ifadeleri yer aldı.

Ekran görüntüsü 2025-05-07 081511

"DÜŞÜK BİR FİYAT"

Ancak bu satıştan memnun olmayan bir isim vardı: Özgür Demirtaş...

seenaksuuuuu

Özgür Demirtaş, Sezen Aksu'nun danışmanın eleştirerek "Son derece düşük bir fiyat. Sezen Aksu bunun çok daha ötesinde bir sanatçı. Danışmanlığını kim yaptı ise büyük fiyasko" ifadelerini kullandı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şaşırtan veda! Ünlü oyuncu ayrılıyorŞaşırtan veda! Ünlü oyuncu ayrılıyor
Kanseri yenmişti! Üzen haber geldiKanseri yenmişti! Üzen haber geldi

Anahtar Kelimeler:
Sezen Aksu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sivas'ta kahreden olay! Anneyi şoke eden an: İki kardeş elleri bağlı boğazları kesilmiş halde bulundu

Sivas'ta kahreden olay! Anneyi şoke eden an: İki kardeş elleri bağlı boğazları kesilmiş halde bulundu

İş insanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti!

İş insanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti!

Hindistan, Pakistan'a saldırdı! Gerilim büyüyor

Hindistan, Pakistan'a saldırdı! Gerilim büyüyor

Ankara-Niğde otoyolunda katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Ankara-Niğde otoyolunda katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Kanseri yenmişti! Üzen haber geldi

Kanseri yenmişti! Üzen haber geldi

Şampiyonlar Ligi'nde uzun yıllar unutulmayacak maç! Inter, Barcelona'yı tıpkı bir film senaryosundaki hikaye gibi mağlup etti...

Şampiyonlar Ligi'nde uzun yıllar unutulmayacak maç! Inter, Barcelona'yı tıpkı bir film senaryosundaki hikaye gibi mağlup etti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.