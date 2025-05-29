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Sezon finali sonrası eğlenceye doyamadı! Bahar'ın yıldızı Demet Evgar coştukça coştu! Dayanamayıp masaya çıktı

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Öznur Yaslı İkier

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı Bahar dizisi 48. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizi ekibi sezon finalini büyük bir eğlenceyle kutladı. Demet Evgar gecede coştukça coştu. Ünlü ismin oryantal dans performansı sosyal medyaya damga vurdu.

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi 48. bölümüyle ekran macerasına ara verdi.

Sezonun yorgunluğunu atmak için tatil arası veren ekip sezon finalini kendi aralarında organize ettikleri bir gece ile kutladı.

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KENDİNİ TUTAMADI

Ekibin eğlence gecesine Demet Evgar'ın dans performansı damga vurdu. Bülent Ersoy'un 'Ümit Hırsızı' şarkısıyla coştukça coşan Evgar kendini tutamayıp masaya bile çıktı.

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Ünlü ismin bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Demet Evgar için sosyal medyada; 'çok doğal', 'ne güzel eğlenmiş', 'bayılıyorum bu kadına' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar bahar
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