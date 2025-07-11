Sezonu Bodrum'da açtı! Gülşen Bubikoğlu "Derin mutsuzluklara rağmen" diyerek paylaştı

"Yeşilçam'ın en güzel kadını" olarak anılan isimlerden Gülşen Bubikoğlu sosyal medyaya döndü.

Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Gülşen Bubikoğlu gözlerden uzak yaşasa da paylaşım yaparak zaman zaman dikkat çekiyor.

Yeşilçam’ın en güzel kadınları arasında anılan Gülşen Bubikoğlu eşi Türker İnanoğlu'nun ölümünün ardından zor günler geçirmişti. Çocukları ve torunlarıyla vakit geçiren güzel oyuncu uzun zaman sonra paylaşım yaptı.

Sezonu Bodrum'da açan yıldız isim pozlarıyla dikkat çekti.

"Moralleri sağlam tutmak lazım, sevgiyle iyi bir yaz olsun" diyen başarılı oyuncuya sosyal medyada beğeni yağdı.

Gülşen Bubikoğlu torunlarının eğlendiği anları paylaşarak da "Bol yüzme, D vitamini, torunların anneannelerine kattıkları dinamizm… Daha ne olsun (yaşanılan onca derin mutsuzluklara rağmen)" dedi.