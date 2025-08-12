Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt 25 yaşına girdi! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Tıpkı babası'

Son dönemde dansları, sahne şovları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Sibel Can şimdi de küçük oğlu Emir ile gündem oldu.

Sibel Can'ın, 2000 – 2010 yılları arasında iş insanı Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, 25 yaşına girdi.

Ünlü şarkıcı, Instagram'dan yaptığı duygusal paylaşımla oğlu Emir'in doğum gününü kutladı. Oğlunun bebeklik halini yayımlayan ünlü isim, gönderisine; "Canım oğlum, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun" notunu düştü.

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda Emir Aksüt, Londra'daki University of Westminster'dan mezun olmuştu. Annesi Sibel Can, kardeşi Melissa Ural ve ağabeyi Engincan Ural da mezuniyet törenine katılarak bu özel günde ona eşlik etmişti.

YORUM YAĞDI

Sibel Can ve EmirAksüt'ün kareleri kısa sürede gündem olurken görenler; 'Tıpkı babası', 'Babasının kopyası' gibi yorumlar yaptılar.