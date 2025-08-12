MAGAZİN

Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt 25 yaşına girdi! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Tıpkı babası'

Özel hayatı, sahne şovları ve iddialı kostümleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Sibel Can bu defa küçük oğlu Emir ile gündem oldu. Ünlü ismin, Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir 25 yaşına girdi. Emir Aksüt'ü görenler 'Tıpkı babası' demeden edemedi.

Öznur Yaslı İkier

Son dönemde dansları, sahne şovları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Sibel Can şimdi de küçük oğlu Emir ile gündem oldu.

Sibel Can'ın, 2000 – 2010 yılları arasında iş insanı Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, 25 yaşına girdi.

Sibel Can ın oğlu Emir Aksüt 25 yaşına girdi! Görenler aynı şeyi söyledi! Tıpkı babası 1

Ünlü şarkıcı, Instagram'dan yaptığı duygusal paylaşımla oğlu Emir'in doğum gününü kutladı. Oğlunun bebeklik halini yayımlayan ünlü isim, gönderisine; "Canım oğlum, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun" notunu düştü.

Sibel Can ın oğlu Emir Aksüt 25 yaşına girdi! Görenler aynı şeyi söyledi! Tıpkı babası 2

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda Emir Aksüt, Londra'daki University of Westminster'dan mezun olmuştu. Annesi Sibel Can, kardeşi Melissa Ural ve ağabeyi Engincan Ural da mezuniyet törenine katılarak bu özel günde ona eşlik etmişti.

Sibel Can ın oğlu Emir Aksüt 25 yaşına girdi! Görenler aynı şeyi söyledi! Tıpkı babası 3

YORUM YAĞDI

Sibel Can ve EmirAksüt'ün kareleri kısa sürede gündem olurken görenler; 'Tıpkı babası', 'Babasının kopyası' gibi yorumlar yaptılar.

Sibel Can ın oğlu Emir Aksüt 25 yaşına girdi! Görenler aynı şeyi söyledi! Tıpkı babası 4

Sibel Can
