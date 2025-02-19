Sibel Can'ın saç rengi sosyal medyayı ikiye böldü! Ne siyah ne de kahverengi...

Ünlü şarkıcı Sibel Can, yeni albümü için imaj değişikliğine gitti. Daha önce konserlerinde ve sahne performanslarında dikkat çeken kıyafetleriyle gündeme gelen Sibel Can, bu kez cesur bir karar alarak saç rengini değiştirdi.

Sahnede giydiği kıyafetler yüzünden 'rüküşlükle' suçlanan Sibel Can yıllardır siyah ve kahverengi saç tonlarıyla tanınıyordu. Ünlü şarkıcı radikal bir karar alarak saçlarını sarı yaptı.

SİBEL CAN'IN SON HALİ

Sibel Can'ın yeni saç rengi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şarkıcının bazı takipçileri bu değişimi olumlu buldu, bazıları ise eleştirilerde bulundu. Sibel Can’ın yeni imajı hakkında yapılan yorumlar, sosyal medyada ikiye bölündü.

Sibel Can'ın cesur değişimine oğlu Engin Can kalp emojisiyle destek verirken yorumlarda "Kendi hali daha güzel", "Bu ne ya olmamış" denildi. Bazı takipçileri ise "Sarı saç olmuş" yorumlarında bulundu.