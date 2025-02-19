MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sibel Can'ın saç rengi sosyal medyayı ikiye böldü! Ne siyah ne de kahverengi...

Sibel Can'ın saç rengi sosyal medyayı ikiye böldü! Ne siyah ne de kahverengi...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde sahne tarzı 'rüküş' olarak yorumlanan Sibel Can'ın kıyafetleri sosyal medyanın dilindeydi. Şarkıcı Sibel Can radikal bir karar alarak saçlarını sarı yaptı ve herkesi şaşırttı.

Sibel Can'ın saç rengi sosyal medyayı ikiye böldü! Ne siyah ne de kahverengi...

Ünlü şarkıcı Sibel Can, yeni albümü için imaj değişikliğine gitti. Daha önce konserlerinde ve sahne performanslarında dikkat çeken kıyafetleriyle gündeme gelen Sibel Can, bu kez cesur bir karar alarak saç rengini değiştirdi.

Ekran görüntüsü 2025-02-19 075906

Sahnede giydiği kıyafetler yüzünden 'rüküşlükle' suçlanan Sibel Can yıllardır siyah ve kahverengi saç tonlarıyla tanınıyordu. Ünlü şarkıcı radikal bir karar alarak saçlarını sarı yaptı.

Ekran görüntüsü 2025-02-19 075716

Sütyenli hali sansürlendi! Son kıyafeti dikkat çekti Sütyenli hali sansürlendi! Son kıyafeti dikkat çekti

SİBEL CAN'IN SON HALİ

Sibel Can'ın yeni saç rengi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şarkıcının bazı takipçileri bu değişimi olumlu buldu, bazıları ise eleştirilerde bulundu. Sibel Can’ın yeni imajı hakkında yapılan yorumlar, sosyal medyada ikiye bölündü.

Sahne kıyafeti yeniden gündemde! "Sütyeni alta takacaksın" Sahne kıyafeti yeniden gündemde! "Sütyeni alta takacaksın"

Ekran görüntüsü 2025-02-19 075927

Sibel Can'ın cesur değişimine oğlu Engin Can kalp emojisiyle destek verirken yorumlarda "Kendi hali daha güzel", "Bu ne ya olmamış" denildi. Bazı takipçileri ise "Sarı saç olmuş" yorumlarında bulundu.

Mynet Anket Sibel Can'ın Saç Rengini Beğendiniz mi?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Sibel Can bu değişimle daha güzel oldu.
Radikal bir karar ama pek hoş olmamış.
Kendisi zaten güzel, saç rengi önemli değil.
Bu tarz Sibel Can'a hiç yakışmamış.
Bu anket 9 saat 42 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
Mynet'in Sesi
'Kazancını nereye yatırıyorsun?' diye soruldu! Harcamalarını kalem kalem sıraladı'Kazancını nereye yatırıyorsun?' diye soruldu! Harcamalarını kalem kalem sıraladı
Tepki çekti: Bahar'da seyirciyi çıldırtan öpüşmeTepki çekti: Bahar'da seyirciyi çıldırtan öpüşme
Anahtar Kelimeler:
Sibel Can
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar beklenen şehirlerin tam listesi! Okullar tatil edilsin uyarıları peş peşe geliyor

Kar beklenen şehirlerin tam listesi! Okullar tatil edilsin uyarıları peş peşe geliyor

Üniversitedeki dehşette 'platonik aşk' iddiası!

Üniversitedeki dehşette 'platonik aşk' iddiası!

AK Parti kongresinde 'davetiye' detayı! Çağrılmayan 3 parti belli oldu

AK Parti kongresinde 'davetiye' detayı! Çağrılmayan 3 parti belli oldu

Yapay zekadan derbi için olay tahmin! O takıma şans vermedi... Şampiyonu bile açıkladı

Yapay zekadan derbi için olay tahmin! O takıma şans vermedi... Şampiyonu bile açıkladı

Ankara’daki yangında korkunç iddia: ‘Abla kadını diri diri yaktılar’

Ankara’daki yangında korkunç iddia: ‘Abla kadını diri diri yaktılar’

Şampiyonlar Ligi'nde beklenmedik sonuç! Dünya devi veda etti...

Şampiyonlar Ligi'nde beklenmedik sonuç! Dünya devi veda etti...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.