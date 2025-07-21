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Sibel Turnagöl oyunculuğa ara verip sanayide lokanta açtı! Son hali dikkat çekti

Yeşilçam sinemasında rol aldığı cesur filmlerle hafızalara kazınan Sibel Turnagöl uzun zamandır gözlerden uzak yaşıyor. Sibel Turnagöl oyunculuğa ara verip bambaşka bir işe girdi. Maslak Oto Sanayi'de lokanta açan Sibel Turnagöl'ün son hali gündem oldu.

Sibel Turnagöl oyunculuğa ara verip sanayide lokanta açtı! Son hali dikkat çekti
Kubra Akalın

Yeşilçam sinemasında rol aldığı cesur filmlerle akıllara kazınan ünlü oyuncu ve manken Sibel Turnagöl Maslak Oto Sanayi'de ortaya çıktı. Kadir İnanır'la rol aldığı Sen Türkülerini Söyle filmiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Sibel Turnagöl'ün son hali de merak edildi.

Bir dönem Kerem Alışık ile evli olan ve son dönemde gözlerden uzak kalmayı tercih eden Sibel Turnagöl şimdilerde esnaflık yapıyor.

Sibel Turnagöl oyunculuğa ara verip sanayide lokanta açtı! Son hali dikkat çekti 1

SİBEL TURNAGÖL'ÜN YENİ İŞİ

Sibel Turnagöl, Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde restoran açtı. Mekânda hemen her işe koşturan Sibel Turnagöl yemek servisi yapıp kasada duruyor.

Sibel Turnagöl oyunculuğa ara verip sanayide lokanta açtı! Son hali dikkat çekti 2

2012 yılında Mehmet Çelik ile nikah masasına oturarak ekranlardan elini eteğini çeken Sibel Turnagöl'ün değişimine de yorum yağıyor.

Sibel Turnagöl oyunculuğa ara verip sanayide lokanta açtı! Son hali dikkat çekti 3

Güzel oyuncunun son halini görenler "Hâlâ çok hoşsunuz", "Ne kadar güzel bir doğallık var" yorumlarında bulundu.

Sibel Turnagöl oyunculuğa ara verip sanayide lokanta açtı! Son hali dikkat çekti 4

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Anahtar Kelimeler:
Sibel Turnagöl
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
helal lokma iyidir
helal olsun
Allah çalışanı sever. Alnının akıyla alın teriyle bileğinin hakkıyla ekmeğini kazananlara selam olsun. Allah yardımcınız olsun. Yandaş beldiyelerden konser istememiz en azından.
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