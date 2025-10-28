MAGAZİN

Sibil Çetinkaya günlerdir hastanede! "Ağrılarım çok, karnım çok şiş"

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya günlerdir hastanede hastalığını bulmak için tedavi görüyor. Fenomen zor günler geçirirken son sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.

Kubra Akalın

Son dönemde Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde yer alan Sibil Çetinkaya zor günler geçiriyor.

Fenomen, geçtiğimiz günlerde hastaneden yaptığı peş peşe paylaşımlarla korkuttu.

Sibil Çetinkaya günlerdir hastanede! "Ağrılarım çok, karnım çok şiş" 1

Yüksek ateşi düşmeyen Çetinkaya, "Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim yine ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak'' mesajını paylaşmıştı.

SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Tedavisi devam eden fenomen, son durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi.

Sibil Çetinkaya günlerdir hastanede! "Ağrılarım çok, karnım çok şiş" 2

Hastane paylaşımı sevenlerini korkutmuştu 10. gün diyerek son durumunu paylaştı
Çetinkaya, "10 gün... Kötü, iyi bir gün geçirmiyorum. Ağrılarım çok, karnım çok şiş. Halsizim, test sonuçları yavaş yavaş çıkıyor. Dalgalanmalı bir durum, moralim bozuk. Uzun bir süre daha buradayız. En son netleşince ileteceğim, sağ olun." sözleriyle sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

