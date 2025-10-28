Sibil Çetinkaya günlerdir hastanede! "Ağrılarım çok, karnım çok şiş"

Son dönemde Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde yer alan Sibil Çetinkaya zor günler geçiriyor.

Fenomen, geçtiğimiz günlerde hastaneden yaptığı peş peşe paylaşımlarla korkuttu.

Yüksek ateşi düşmeyen Çetinkaya, "Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim yine ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak'' mesajını paylaşmıştı.

SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Tedavisi devam eden fenomen, son durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi.

Hastane paylaşımı sevenlerini korkutmuştu 10. gün diyerek son durumunu paylaştı

Çetinkaya, "10 gün... Kötü, iyi bir gün geçirmiyorum. Ağrılarım çok, karnım çok şiş. Halsizim, test sonuçları yavaş yavaş çıkıyor. Dalgalanmalı bir durum, moralim bozuk. Uzun bir süre daha buradayız. En son netleşince ileteceğim, sağ olun." sözleriyle sağlık durumu hakkında bilgi verdi.