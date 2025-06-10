Sibil Çetinkaya'yı çabuk unuttu! Şükrü Özyıldız'dan bomba aşk iddiası! Yine bir fenomen...

Son olarak Netfilix'te yayınlanan "Aşk Taktikleri 2" filminde Demet Özdemir ile başrolü paylaşan ve sahneleriyle uzun süre konuşulan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, mart ayında ayrılık kararı almıştı.

BOMBA AŞK İDDİASI

Ayrılığın üzerinden dört ay geçerken, Şükrü Özyıldız'ın adı yeni bir aşk dedikodusuna karıştı. İddialara göre Özyıldız, bir başka sosyal medya fenomeni Melisa Yanık ile aşk yaşıyor.

Bir süredir Bodrum’da tatilde olan Şükrü Özyıldız, Melisa Yanık ile dans ederken çekilen samimi görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu kareler, aşk iddialarını güçlendirdi.

Şükrü Özyıldız ile Melisa Yanık cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.