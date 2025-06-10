MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sibil Çetinkaya'yı çabuk unuttu! Şükrü Özyıldız'dan bomba aşk iddiası! Yine bir fenomen...

Son olarak Karadut dizisinde hayat verdiği 'Tayfun' karakteri ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız şimdilerde özel hayatıyla gündemde. Mart ayında sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile yollarını ayıran Şükrü Özyıldız'ın adı dört ay sonra bir başka sosyal medya fenomeni Melisa Yanık ile anılmaya başlandı.

Sibil Çetinkaya'yı çabuk unuttu! Şükrü Özyıldız'dan bomba aşk iddiası! Yine bir fenomen...
Öznur Yaslı İkier

Son olarak Netfilix'te yayınlanan "Aşk Taktikleri 2" filminde Demet Özdemir ile başrolü paylaşan ve sahneleriyle uzun süre konuşulan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, mart ayında ayrılık kararı almıştı.

sibil

BOMBA AŞK İDDİASI

Ayrılığın üzerinden dört ay geçerken, Şükrü Özyıldız'ın adı yeni bir aşk dedikodusuna karıştı. İddialara göre Özyıldız, bir başka sosyal medya fenomeni Melisa Yanık ile aşk yaşıyor.

şükrü 1

Bir süredir Bodrum’da tatilde olan Şükrü Özyıldız, Melisa Yanık ile dans ederken çekilen samimi görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu kareler, aşk iddialarını güçlendirdi.

şükrü 2

Şükrü Özyıldız ile Melisa Yanık cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyaz bikinisiyle plajdan peş peşe paylaştı! Beyaz bikinisiyle plajdan peş peşe paylaştı!
Deli Yürek'in Zeynep'i kariyerinin zirvesinde her şeyi bıraktı! "Şimdi yaptığım şeyi..."Deli Yürek'in Zeynep'i kariyerinin zirvesinde her şeyi bıraktı! "Şimdi yaptığım şeyi..."

Anahtar Kelimeler:
Şükrü Özyıldız sibil çetinkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Araç sahipleri dikkat! Tüm otomobiller için zorunlu olabilir

Araç sahipleri dikkat! Tüm otomobiller için zorunlu olabilir

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

Cenaze namazı kılındı, günlerce taziyesi kabul edildi... Öldü sandılar ama 6 ay sonra evine döndü: Sinir bozan 'Öcalan' detayı...

Cenaze namazı kılındı, günlerce taziyesi kabul edildi... Öldü sandılar ama 6 ay sonra evine döndü: Sinir bozan 'Öcalan' detayı...

MEB harekete geçti! Öğrenci, aile, öğretmen hepsini kapsayacak... 17 il belirlendi: İstanbul'da farklı olacak İzmir'de farklı

MEB harekete geçti! Öğrenci, aile, öğretmen hepsini kapsayacak... 17 il belirlendi: İstanbul'da farklı olacak İzmir'de farklı

Ferdi Zeyrek'in ölümü için Cem Küçük'ten 'Şüphe ediyorum' çıkışı

Ferdi Zeyrek'in ölümü için Cem Küçük'ten 'Şüphe ediyorum' çıkışı

Mağrip Direniş Konvoyu yola çıktı! Bu kez karadan gidiyorlar

Mağrip Direniş Konvoyu yola çıktı! Bu kez karadan gidiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.