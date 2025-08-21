Şiddet iddiası şoke etti! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çok kızdı

Son dönemde Kuruluş Osman dizisinden ayrılığıyla gündeme gelen Burak Özçivit özel hayatıyla da konuşuluyor. Fahriye Evcen ile evliliğinde kriz olduğu iddialarıyla gündeme geçen Özçivit ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin boşanacağı iddiaları vardı. Evcen, hesabının profil bilgilerinde yer alan soyadı kısmını silmişti. Ayrılık iddiaların hızla yayılmasından saatler sonra güzel oyuncunun yeniden 'Özçivit' soyadını geri yazmıştı.

Arto ise geçtiğimiz gün "Şiddet var diye duydum. Komşularından bayağı yüksek dozda sesler olduğunu duydum" ifadeleriyle gündeme bomba gibi düştü.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin fanları ise çiftin arasında neler olduğunu merak ediyordu.



Fahriye Evcen bu büyük iddialar karşısında en sonunda patladı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ortak paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

''Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır.''