MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat gelen yorumlara isyan etti: 'Ne kadar acımasızsınız!'

Bir dönemin sevilen dizisi Sihirli Annem'de canlandırdığı “Perihan” karakteriyle hafızalara kazınan 71 yaşındaki usta oyuncu Gül Onat, sosyal medyada yapılan bazı yorumlara sitem ederek; "Benim gibi hasta bir insana böyle ağır yorumlar yazmak nasıl bir vicdandır" dedi.

Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat gelen yorumlara isyan etti: 'Ne kadar acımasızsınız!'
Öznur Yaslı İkier

'Sihirli Annem' dizisi ve filminde 'Perihan'ı canlandıran usta oyuncu Gül Onat, 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adlı sinema filminin galasına katılamamıştı.

Pankreas kanseri tedavisi gören 71 yaşındaki oyuncu, yaptığı açıklamada; "Maalesef galaya katılamadım. Çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Doktorumun 3 günlük izniyle çok kısaltarak, filmdeki sahnelerimizi çekebildik. Dualarınızı bekliyor ve sevgiyle sizleri öpüyorum" demişti.

GÜL 0

Gül Onat, kendisine yapılan bazı yorumlara karşı sitemini dile getirdi. Videolu bir açıklama yapan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

GÜL 1

''Bazen sıkıntıdan yorumları okuyorum. Ne kadar acımasız ve ne kadar kötü yorumlar yazabiliyorsunuz. Sizler bu kadar çok mu mutsuzsunuz? Ya da kendinizi klavye başına geçip sosyal medyada mı önemli hissediyorsunuz? Hele benim gibi hasta bir insana böyle ağır yorumlar yazmak nasıl bir vicdandır? Hepinizi tenzih ederim. 1-2 kişiden böyle yorumlar gördüm. Bu kadar mı vicdansız ve zavallısınız? Anlam veremiyorum, sizler için gerçekten üzülüyorum.''

GÜL 2

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Aşk' iddiası adayı karıştırmıştı! Birlikteler mi? Canlı yayında açıkladı'Aşk' iddiası adayı karıştırmıştı! Birlikteler mi? Canlı yayında açıkladı
Bu kombinin değeri şoke etti! Bakın kaç bin euro?Bu kombinin değeri şoke etti! Bakın kaç bin euro?

Anahtar Kelimeler:
sihirli annem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kalabalığın sonu görünmedi, mezarlığın demirlerini aştılar...

Kalabalığın sonu görünmedi, mezarlığın demirlerini aştılar...

Skriniar'da ikinci perde! F.Bahçe'den ayrılıp G.Saray'a gidiyor

Skriniar'da ikinci perde! F.Bahçe'den ayrılıp G.Saray'a gidiyor

Evde yapıp hediye ediyordu, üretim tesisi kurup patron oldu!

Evde yapıp hediye ediyordu, üretim tesisi kurup patron oldu!

Suikast iddialarının ardından dikkat çeken açıklama!

Suikast iddialarının ardından dikkat çeken açıklama!

Boşanma aşamasındaki çiftin tartışması kanlı bitti

Boşanma aşamasındaki çiftin tartışması kanlı bitti

Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.