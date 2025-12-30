YEMEK

Bedri Usta'nın "adam gör" sözleri tepki çekti! Müşteri haklılığı takipçiye mi bağlı?

Yüksek fiyatlara dikkat çekmek amacıyla yediği yemeğin fişini sosyal medyada paylaşan bir vatandaşın, Bedri Usta’dan aldığı yanıt kamuoyunda tartışma yarattı. İşletmenin resmi hesabından yapılan ve "Takipçin az, paylaşayım da adam gör" ifadelerinin yer aldığı paylaşım sosyal medyada tepki toplarken, olay müşteri - esnaf ilişkileri ve fahiş fiyat tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Sedef Karatay

İstanbul’da faaliyet gösteren ünlü restoran zincirlerinden Bedri Usta, bu kez yemek fiyatlarıyla değil, bir müşterinin eleştirisine verdiği yanıtla gündeme geldi. Yüksek fiyatlara dikkat çekmek isteyen bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı fiş sonrası işletmenin resmi hesabından yapılan alaycı paylaşım, kısa sürede büyük tepki topladı.

FİŞ PAYLAŞTI, YANIT SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Bir vatandaş, Bedri Usta’da yediği yemeğin ardından ödediği hesabı sosyal medya hesabında paylaşarak fiyatları eleştirdi.

Paylaşımda;
290 TL’lik lahmacun,
380 TL’lik mercimek çorbası,
150 TL’lik ayran ve kuver ücretine dikkat çekildi.

Paylaşımın ardından Bedri Usta’nın resmi hesabından yapılan alıntılı yanıtta, "Senin takipçin az, paylaşayım da ADAM gör" ifadesinin kullanılması, tartışmaların fitilini ateşledi.

"MÜŞTERİ HAKLILIĞI TAKİPÇİ SAYISINA ENDEKSLENMİŞ"

Eleştiride bulunan vatandaş, yaşananları şu sözlerle özetledi: "Bedri Usta’da fiyatları eleştirince 'Takipçin az, senin reklamını yapayım da sevin, sen evde otur' cevabını almışız. Enflasyon sadece fiyatları değil, esnafın egosunu da uçurmuş. Müşteri haklılığı artık Instagram takipçi sayısına endeksliymiş. Yakışmadı. Bir daha gitmeyeceğiz.”

Bu ifadeler sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşılarak destek gördü.

'200 TL’LİK SODA' OLAYI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Yaşanan tartışma, daha önce bir başka olayı da yeniden gündeme getirdi. Ünlü işletmeci, bir havalimanında 200 TL’ye satılan soda fiyatını sosyal medyada paylaşarak, "Soda 200 lira olur mu?" sözleriyle tepki göstermişti.

Ancak kısa süre sonra kızı tarafından aranan Bedri Usta’nın, "Baba o videoyu kaldır, biz de 200 liraya satıyoruz" uyarısını aldığı ve paylaşımı kaldırdığı ortaya çıkmıştı.

