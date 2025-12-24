MAGAZİN

Sıla Doğu Dilan Polat'ı dövdü! Saçlarını kopardı, kollarını morarttı

Daha önce dudak dudağa öpüştükleri için tepki çeken Sıla Doğu ve Dilan Polat saç saça baş başa kavga etti. İki kardeşin arası bozuldu, Dilan Polat sosyal medyadan demediğini bırakmadı.

Geçtiğimiz aylarda bir eğlence mekanında sergiledikleri samimi görüntülerle günlerce konuşulan ve sert eleştirilerin hedefi olan Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşler arasında ipler tamamen koptu.

Sıla Doğu, bir süredir Dilan Polat'ın evinde kalıyordu. İki kardeşin arası fena bozuldu.

Peş peşe hikayeler paylaşan Dilan Polat, ablası Sıla Doğu'nun kendisini darp ettiğini söyledi ve fotoğraflarını paylaştı.

Sıla Doğu Dilan Polat ı dövdü! Saçlarını kopardı, kollarını morarttı 1

Ablası Sıla Doğu için "Bir daha benim evime giremez, benim böyle bir kardeşim yoktur" diyen Dilan Polat saçlarının koparıldığını ve darp edildiğini söyledi.

Sıla Doğu Dilan Polat ı dövdü! Saçlarını kopardı, kollarını morarttı 2

Sıla Doğu'nun saçlarını yolduğunu, kolunu da tırmaladığını gösteren fotoğraflar paylaşan Dilan Polat, 'Nasıl bir nefret biriktirmiş içinde?' çıkışında bulundu.

