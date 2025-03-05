Simge Sağın photoshop'u abarttı sosyal medyanın diline düştü! Son pozları olay oldu

Cesur sahne kostümleri ve iddialı danslarıyla adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Simge Sağın şimdi de son pozlarıyla sosyal medyanın diline düştü.

Son konserinden görüntüleri Instagram hesabından peş peşe yayınlayan Sağın'ın pozları dikkat çekti. Photoshop'u abarttığı görülen Simge Sağın'ın karelerine adeta yorum yağdı.

Ünlü şarkıcıya; 'Boyun uzamış', 'Sana ne olmuş?', 'Kendisini uzattıkça uzatmış' gibi yorumlar yapıldı.

Simge Sağın'ın adı geçtiğimiz aylarda Icardi ile aşk iddialarına karışmıştı. Ünlü isim; "Sadece şampiyonluk maçına davet etti gittim. Hayatımda onu ilk kez orada gördüm. Bir daha da görmedim. Gerçekten olan şeylere inanamıyorum. Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum." demişti.