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Simge Ünal teknede saatlerce alıkonuldu! Kamaraya sığınıp...

Ünlü manken Simge Ünal, üç yıl önce Dalaman’da tatildeyken bir grup tarafından tekneyle kaçırılmaya çalışıldığını açıkladı. “6 saat boyunca zorla tutulduğum teknede defalarca yardım istedim ama kimseye ulaşamadım” dedi.

Simge Ünal teknede saatlerce alıkonuldu! Kamaraya sığınıp...
Kubra Akalın

Ünlü manken Simge Ünal, üç yıl önce yaşadığı travmatik bir olayı ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Tatil için ailesiyle birlikte Dalaman'da bulunduğu dönemde bir grup tarafından tekneyle kaçırılmak istendiğini açıklayan Ünal, yaşadığı korku dolu saatleri anlattı.

Posta'da yer alan habere göre; Simge Ünal, yaşadığı o korkunç günü şu sözlerle anlattı:

“Dalaman’da ailemle tatildeydim. Spor camiasından bir arkadaşım, sevgilisiyle Bodrum’dan Göcek’e geçeceğini ve beklerken zaman geçirebileceğim bir tekne ayarladığını söyledi. Ben de kabul ettim.”

Simge Ünal teknede saatlerce alıkonuldu! Kamaraya sığınıp... 1

6 SAAT BOYUNCA ALIKONULMUŞ

Ünal’ın aktardığına göre tekne sahibi ilk başta oldukça nazik davransa da alkol aldıktan sonra tavırları değişmeye başladı. Yanındakilere şiddet uygulamaya başlayan şahıs, Simge Ünal’a baskı yaparak teknede kalması için ısrar etti.

Simge Ünal teknede saatlerce alıkonuldu! Kamaraya sığınıp... 2

Korkuya kapılan Ünal, kamaraya sığınarak yardım çağrısında bulunmak istedi. Ancak yaptığı açıklamada, 8 kez Sahil Güvenliği aradım ama bir türlü ulaşamadım" dedi.

Model, teknede yaklaşık 6 saat boyunca alıkonulduğunu ve sonunda çıkan bir tartışma sonucu Göcek’te bir koya bırakıldığını belirtti. Ünal “O günden beri tekne fobim var. Hâlâ o travmayı üzerimden atabilmiş değilim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
tekne
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