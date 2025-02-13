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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın yeniden aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Ünlü isim son noktayı koydu: 'Görüşüyoruz ama...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.02.2025 19:42
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2008 ve 2021 yıllarında nikah masasına oturan ve iki kez boşanan ünlü çift Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın yeniden görüşme başladıkları iddia edilmişti. Burcu Kıratlı aşk iddialarına yanıt verdi.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın yeniden aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Ünlü isim son noktayı koydu: 'Görüşüyoruz ama...'

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, 2018 yılında Amsterdam'da nikah masasına oturmuş ancak mutlulukları kısa sürmüştü. Ünlü çift 9 ay sonra boşanma kararı almıştı. 2021 yılında yeniden nikah masasına oturan çift, 2022 yılında ikinci kez boşanmıştı.

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Geçtiğimiz günlerde ise Gel Konuşalım programında iki kez evlenip boşanan çiftin yeniden görüşmeye başladığı iddia edilmişti.

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İDDİALARA YANIT VERDİ!

Magazin D muhabirinin iddialarla ilgili sorduğu soruya ise Burcu Kıratlı açık şekilde yanıt verdi. Görüştüklerini söyleyen Kıratlı, "Tabii ki böyle bir barışma yok. Biz Sinan'la birbirimize kötü bir şey yaşatarak ayrılmadık. Birbirimizin yüzüne bakamayacağımız şekilde ayrılmadık. Herkesin bir kırmızı çizgisi vardır. O kırmızı çizgileri aşmadık. Görüşüyoruz ama bunun altında başka bir anlam olacak şekilde değil." sözleriyle son noktayı koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Kıratlı Sinan Akçıl
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