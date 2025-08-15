Sinem Kobal 38 yaşına girdi: Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik doğum günü sürprizi!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, bugün 38. yaş gününü kutluyor. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile her zaman dikkatleri üzerine çeken Kobal, yeni yaşını ailesi ve yakın dostları ile birlikte kutladı. Eşi, yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşi için özel bir doğum günü partisi organize etti. Partiden ilk fotoğraflar sosyal medyada hızla yayıldı ve hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sinem Kobal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da doğum günü coşkusunu takipçileriyle paylaştı. Paylaştığı fotoğraflarda Kobal'ın ne kadar mutlu olduğu gözlerden kaçmadı. Fotoğrafların altına yapılan yorumlarda, Kobal'a nice mutlu yaşlar dilendi ve güzelliği övüldü. Birçok ünlü isim de Sinem Kobal'ın doğum gününü kutlayan mesajlar yayınladı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşine aldığı hediye ise merak konusu oldu. Çiftin yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, İmirzalıoğlu'nun eşi için oldukça anlamlı ve özel bir hediye seçtiği öğrenildi. Hediyenin ne olduğu ise henüz açıklanmadı.

SİNEM KOBAL KİMDİR?

Sinem Kobal, kariyerine genç yaşta başlamış ve birçok başarılı projede yer almıştır. Selena dizisindeki rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan Kobal, daha sonra birçok dizi ve filmde rol almıştır. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve sempatik tavırlarıyla da hayranlarının kalbini kazanmıştır.

Çiftin evliliği de magazin dünyasının örnek gösterilen ilişkilerinden biri olarak kabul ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, sık sık birbirlerine olan sevgilerini dile getiriyor ve mutlu bir evlilik sürdürüyorlar. Çiftin iki kız çocuğu bulunuyor.

Sinem Kobal'ın 38. yaş günü, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncuya hayranları ve sevenleri tarafından nice mutlu, sağlıklı ve başarılı yıllar dilendi. Kenan İmirzalıoğlu'nun romantik sürprizi ise, çiftin arasındaki sevginin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.