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Yıllar sonra setlere döndü! Sinem Kobal yapmak istediği işi açıkladı! Ritüellerini anlattı...

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
29.01.2025 18:00
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Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 9 yıl aradan sonra "Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle setlere döndü ve katıldığı bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu. Özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalar yapan Kobal, sorulara oldukça ilginç yanıtlarda verdi. Biraz daha eğitim alsam dediği meslek ne? Lalin kime benziyor? detaylar haberimizde...

Yıllar sonra setlere döndü! Sinem Kobal yapmak istediği işi açıkladı! Ritüellerini anlattı...

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen ve iki çocuk annesi olan Sinem Kobal, hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

İşte Sinem Kobal’ın gündeme damgasını vuran açıklamalarından bazı satır başları:

"LALİN, KENAN’A BENZİYOR"

Kızları Lalin’in babası Kenan’a benzediğini belirten oyuncu, "Leyla babası Kenan’a benziyor. İkimizin de gönlünü yaptılar. Çok şanslıyız," dedi. Çocuklarının enerjilerine hayran kaldığını belirtti.

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MÜZİK, ENERJİ KAYNAĞIM

Sinem Kobal, ruh halini yükseltmek için müziğe başvurduğunu da itiraf etti.
Bu aralar Tarkan’ın "Şerbetli" şarkısı ile enerjisini arttırdığını belirten oyuncu, müziğin onun için çok önemli bir ruhsal destek kaynağı olduğunu söyledi.

"YÖNETMEN OLMA HAYALİM YOK"

Yönetmenlik gibi büyük bir hedefi olmadığını dile getiren Kobal, "Yönetmen olma hayalim yok. Çok zor bir iş," dedi.

BURÇ EDİTÖRLÜĞÜ PLANLARI VAR

Sinem Kobal, burçlarla ilgilenmeyi sevdiğini ve belki de eğitim alarak burç editörlüğü yapabileceğini söyledi.

Z KUŞAĞINA HAYRAN

Z kuşağını çok sevdiğini belirten Kobal, gençlerin enerjisinden ve bakış açılarından etkilendiğini ifade etti.

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MUTFAKTA BAŞARISIZIM

Sinem Kobal, mutfak konusunda pek başarılı olmadığını itiraf etti. "Mutfakta hiç başarılı değilim," dedi.

ÜNLÜ OLMANIN HEM ARTILARI HEM EKSİLERİ VAR

Ünlü olmanın hem pozitif hem de negatif yönlerinden bahseden Kobal, "Pozitif yönü sevilmek, negatif yönü ise hiçbir zaman özgür hissedememek," diye konuştu.

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FİZİKSEL DEĞİŞİM İÇİN HAZIRIM

Sinem Kobal, bir projede hikayeyi çok beğenirse, fiziksel değişiklikler yapmaya da açık olduğunu belirtti.
"Hikayeyi çok beğeniyorsam, 30 kilo almam gerekiyorsa alırım," dedi.

RİTÜELLERİ: "GÜNAYDIN" VE "İYİ GECELER" ÖPÜCÜĞÜ

İlişkilerinde en sevdiği ritüelinin "Günaydın" ve "İyi geceler öpücüğü" olduğunu belirten Kobal, bu küçük ama anlamlı anların ilişkisini güçlendirdiğini söyledi.

Sinem Kobal, setteki başarısını ve özel hayatındaki mutluluğunu, samimi açıklamalarıyla bir kez daha gözler önüne serdi.

Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
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