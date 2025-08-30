Sinem Kobal tatil karelerini paylaşmaya doyamadı! Bikinili pozu olay oldu

Yaz mevsiminin bitimine sayılı günler kala ünlü isimler, tatilin son anlarının tadını çıkarıyor.

Sinem Kobal da yazın son günlerini ailesiyle birlikte Antalya’nın Serik ilçesinde geçiriyor. Ünlü oyuncu, tatilde ailesiyle birlikte yazın son günlerini değerlendirdi.

ÖVGÜ TOPLADI

Sinem Kobal, bu anlarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Peş peşe pozlar veren iki çocuk annesi Kobal, fit görüntüsüyle övgü topladı.

Ünlü ismin sarı bikinisiyle verdiği pozlara; 'harika görünüyor', 'olay kadın', 'fiziği harika' gibi yorumlar yapıldı.