MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sinem Kobal tatil karelerini paylaşmaya doyamadı! Bikinili pozu olay oldu

Sinem Kobal, yazın son günlerini ailesiyle birlikte Antalya Serik'te geçiriyor. Tatilinden fotoğraflar paylaşan iki çocuk annesi oyuncu, fit haliyle dikkat çekti. Ünlü ismin peş peş yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sinem Kobal tatil karelerini paylaşmaya doyamadı! Bikinili pozu olay oldu
Öznur Yaslı İkier

Yaz mevsiminin bitimine sayılı günler kala ünlü isimler, tatilin son anlarının tadını çıkarıyor.

Sinem Kobal tatil karelerini paylaşmaya doyamadı! Bikinili pozu olay oldu 1

Sinem Kobal da yazın son günlerini ailesiyle birlikte Antalya’nın Serik ilçesinde geçiriyor. Ünlü oyuncu, tatilde ailesiyle birlikte yazın son günlerini değerlendirdi.

Sinem Kobal tatil karelerini paylaşmaya doyamadı! Bikinili pozu olay oldu 2

ÖVGÜ TOPLADI

Sinem Kobal, bu anlarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Peş peşe pozlar veren iki çocuk annesi Kobal, fit görüntüsüyle övgü topladı.

Sinem Kobal tatil karelerini paylaşmaya doyamadı! Bikinili pozu olay oldu 3

Ünlü ismin sarı bikinisiyle verdiği pozlara; 'harika görünüyor', 'olay kadın', 'fiziği harika' gibi yorumlar yapıldı.

Sinem Kobal tatil karelerini paylaşmaya doyamadı! Bikinili pozu olay oldu 4

Sinem Kobal tatil karelerini paylaşmaya doyamadı! Bikinili pozu olay oldu 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Partneri sonunda belli oldu! Bölüm başı ücreti...Partneri sonunda belli oldu! Bölüm başı ücreti...
Ünlü rapçi prenses sevgilisiyle nişanlandı! 1 milyon dolarlık yüzük... Ünlü rapçi prenses sevgilisiyle nişanlandı! 1 milyon dolarlık yüzük...

Anahtar Kelimeler:
Sinem Kobal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Yer: Esenyurt! 'İç çamaşırı' tartışması faciaya dönüyordu: "Mahalle erkek görsün"

Yer: Esenyurt! 'İç çamaşırı' tartışması faciaya dönüyordu: "Mahalle erkek görsün"

Özgür Özel ‘bütün partiler buna abone’ diyerek açıkladı: En kötümser anket sonucu!

Özgür Özel ‘bütün partiler buna abone’ diyerek açıkladı: En kötümser anket sonucu!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

15-20 kişilik gruplarla gelip...

15-20 kişilik gruplarla gelip...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.