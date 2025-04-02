MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sır gibi saklıyordu! Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisi bakın kimmiş

Şimdilerde başrolünü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı Eşref Rüya dizisi ile adından söz ettiren Demet Özdemir özel hayatıyla gündeme geldi. Demet Özdemir'in sır gibi sakladığı aşkı ortaya çıktı. Güzel oyuncunun yeni sevgilisi bakın kimmiş...

Sır gibi saklıyordu! Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisi bakın kimmiş
Öznur Yaslı İkier

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından söz ettiren Demet Özdemir şimdilerde Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle gündemde.

Yeni dizisi çok beğenilen ve her sahnesi olay olan ünlü isim özel hayatıyla da konuşulmaya başlandı.

DEMET 1

ARADIĞI AŞKI BULDU

Demet Özdemir ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuş, 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sonlandırmışlardı. Ani boşanmalarıyla uzun süre konuşulan çiftten Özdemir aradığı aşkı sonunda buldu.

demet 2

Güzel oyuncunun iş insanı Metin Güneş‘in oğlu, modacı Gülnur Güneş‘in de kardeşi olan Kadir Güneş'le aşk yaşadığı öğrenildi.

demett

İLK KARE ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir gözlerden uzak beraberlik yaşayan ikilinin ilk karesi de ortaya çıktı. Sık sık beraber yurt dışına tatile giden çift geçen yazı Amerika’da geçirmişti. Kadir Güneş, Özdemir’le yurt dışında geçirdiği kar tatilinden bir fotoğrafını yayınladı.

Kadir Güneş, daha önce Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Danla Biliç gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle adından söz ettirmişti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper minili bayram tarzı! Sahnede yerinde duramadıSüper minili bayram tarzı! Sahnede yerinde duramadı
Efsane oyuncudan acı haber geldiEfsane oyuncudan acı haber geldi

Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Eşref Rüya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

Volkan Konak'ın arkasından çirkin ifadeler! O kanaldan kovuldu

Volkan Konak'ın arkasından çirkin ifadeler! O kanaldan kovuldu

Kılıçdaroğlu dün sinyalini vermişti! CHP'de delegeler harekete geçti

Kılıçdaroğlu dün sinyalini vermişti! CHP'de delegeler harekete geçti

Doğal gaz faturaları için düzenleme! Artık eskisi gibi olmayacak

Doğal gaz faturaları için düzenleme! Artık eskisi gibi olmayacak

Boykot çağrıları sonrası bir açıklama da İçişleri Bakanı’ndan geldi

Boykot çağrıları sonrası bir açıklama da İçişleri Bakanı’ndan geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.