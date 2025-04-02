Sır gibi saklıyordu! Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisi bakın kimmiş

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından söz ettiren Demet Özdemir şimdilerde Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle gündemde.

Yeni dizisi çok beğenilen ve her sahnesi olay olan ünlü isim özel hayatıyla da konuşulmaya başlandı.

ARADIĞI AŞKI BULDU

Demet Özdemir ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuş, 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sonlandırmışlardı. Ani boşanmalarıyla uzun süre konuşulan çiftten Özdemir aradığı aşkı sonunda buldu.

Güzel oyuncunun iş insanı Metin Güneş‘in oğlu, modacı Gülnur Güneş‘in de kardeşi olan Kadir Güneş'le aşk yaşadığı öğrenildi.

İLK KARE ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir gözlerden uzak beraberlik yaşayan ikilinin ilk karesi de ortaya çıktı. Sık sık beraber yurt dışına tatile giden çift geçen yazı Amerika’da geçirmişti. Kadir Güneş, Özdemir’le yurt dışında geçirdiği kar tatilinden bir fotoğrafını yayınladı.

Kadir Güneş, daha önce Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Danla Biliç gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle adından söz ettirmişti.