Sır gibi saklıyordu... Gamze Özçelik'in oğlu Murathan 16 yaşında!

Bir dönem Uğur Pektaş ile evli olan ve yaşadıklarıyla gündeme gelen Gamze Özçelik oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti.

Eski oyuncu Gamze Özçelik, 2023 haziran ayında ikinci kez nikah masasına oturmuş ve "Ailenin Yeni Üyesi" adlı programla tanınan oyuncu Reshad Strik ile dünyaevine girmişti.

Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile mutlu bir birliktelik sürdüren Gamze Özçelik şimdi de oğlu Murathan ile gündeme geldi.

Ünlü ismin gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Murathan 16 yaşına girdi. Gamze Özçelik, oğlunun arkadan çekilen bir fotoğrafını Sezen Aksu'nun “Canımsın Sen” adlı şarkısı eşliğinde paylaştı ve şu notu düştü:

"Önce duam, sonra şükrüm. İyi ki doğdun… Allah sana bu dünyada da ahirette de güzellikler versin. Yarattıklarının şerrinden korusun. Bizlere seni her zaman göz aydınlığı kılsın. Seni tarifsiz seviyorum annen."

YORUM YAĞDI

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğulları Murathan'ın son halini görenler 'kocaman olmuş', 'ne kadarda büyümüş' şeklinde yorumlar yaptılar.