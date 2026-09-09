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Tuzlu Kahve 3. bölüm 1. tanıtım yayınlandı! ''İlaç gibi geldi''

Star'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve dün akşam ikinci bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam ve Yasemin Ergene gibi isimleri kadrosunda buluşturan yeni dizinin 3. bölümünden de ilk fragman geldi.

Tuzlu Kahve 3. bölüm 1. tanıtım yayınlandı! ''İlaç gibi geldi''
Öznur Yaslı İkier

Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve dizisi dün akşam ikinci bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Sıcak hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tuzlu Kahve yine takipçilerinden tam not almayı başardı.

**TUZLU KAHVE 3. BÖLÜM 1. TANITIM YAYINLANDI!

Tuzlu Kahve'nin ikinci bölümünün ardından 3. bölüm tanıtımı da hemen yayınlandı. Dizinin yeni bölüm tanıtımına; 'Bu dizi hiç bitmesin', 'İlaç gibi geldi', 'Böyle dizilere ihtiyacımız var', 'Bol reytingi olsun' gibi yorumlar yapıldı.

Tuzlu Kahve 3. bölüm 1. tanıtım yayınlandı! İlaç gibi geldi 1

TUZLU KAHVE KONUSU NEDİR?

Yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları, farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla karşı karşıya gelir. Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken, diğer tarafta Murat’ın Amerika’dan yeni dönen abisi Mehmet’in yolu Derin’le kesişir.

Hakan’la evlenmeye hazırlanan Derin, ihaneti öğrenmesiyle ilişkisini bitirirken, Mehmet’le arasında beklenmedik bir yakınlaşma başlar. Böylece geçmişten gelen büyük bir düşmanlığın ortasında, iki kızın kaderi Aydınoğlu ailesinin iki kardeşiyle birbirine bağlanır.

Tuzlu Kahve 3. bölüm 1. tanıtım yayınlandı! İlaç gibi geldi 2

**TUZLU KAHVE OYUNCULARI KİMLER?

Tuzlu Kahve’nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eda Ece Tuzlu Kahve dizisi
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