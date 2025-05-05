Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti! Oyuncu Nur Sürer korkunç anlara şahit oldu | Yerde yatarken gördü...

Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu sokak ortasında katledildi. Bahar Aksu eski eşi Rüstem Elibol ve beraberindeki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istendi, ardından silahla vurularak öldürüldü.

Aksu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Aksu’yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı Zanlılar, Silivri’de şehir çıkışlarında kontrol yapan polis ekiplerince yakalandı.

"BELEDİYE GELDİ YIKADI GİTTİ"

Olaya tanık olan Oyuncu Nur Sürer, "Sanatçılar olarak bununla yıllardır mücadele ediyoruz. Böyle bir şeye ilk defa tanık olduk" diyerek yaşananları anlattı:

"Biz bunları duyarız, eleştiririz ve toplantılara katılırız. Sabah saatlerinde 4 el bir ardından 2 el daha silah sesi duydum. Arka tarafa baktığımda bir şey yoktu. Ön tarafa baktığımda kadın yatıyordu. Çığlık seslerini benim komşum duymuş. ‘Yardım edin’ diye kadın çığlık atmış, sonra arabaya bindirmişler. Ancak ellerinden kurtulmuş, demek ki kuvvetli bir kadındı. Arkasından ateş etmişler sonra yere düşünce 2 el kafasına silahla ateş etmiş. Belediye geldi oraları yıkadı gitti."



Nur Sürer şu sözlerle de yaşananlara isyan etti:

"Bir kadın daha hayattan koparıldı. Çocukları var mı, bilmiyoruz. Gerçekten çok üzgünüm. İdama karşı biriyim, idam olan ülkelerden nefret ediyorum ama bu insanların ömür boyu cezaevinde kalmaları gerekiyor. Kadın öldürmek çok kolaylaştı. Günde 2 tane kadın öldürülüyor ve ben de böyle bir şeye tanık olduğum için çok üzgünüm"

ESKİ EŞİNİ ALIKOYMAK İSTEMİŞ SONRA DA KURŞUN YAĞMURUNA TUTMUŞTU

Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu'nun, eski eşi ve yanındakiler tarafından kaçırılmak istenirken kaçmaya çalıştığı sırada vurularak öldüğü anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıkmıştı.

3 zanlı, Silivri'de şehir çıkışlarında kontrol yapan polis ekiplerince yakalanırken, 5 suç kaydı olan eski eş Rüstem Elibol'un ise Kağıthane'de yakalandığı öğrenildi. Olay yerinde 6 kovan bulunurken, kadına 3 kurşun isabet ettiği iddia edildi. Yakalanan 4 saldırgan, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Öte yandan Aksu'nun çalıştığı otelin sahibinin ifadesine başvurulmak üzere emniyete getirildiği öğrenildi.

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır