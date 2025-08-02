Sitare Akbaş kına gecesi yaptı! Geleneksel kıyafetine beğeni yağdı

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Sitare Akbaş, gönlünü meslektaşı Cengiz Orhonlu'ya kaptırdı. Sitare Akbaş ile O Kız adlı diziyle tanınan Cengiz Orhonlu, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Öte yandan Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu'nun geçen ay nişanlandığı ortaya çıktı. 3 Ağustos’ta İstanbul’da yakın dostlarının katılacağı bir törenle dünyaevine girecek olan çift kına gecesi yaptı.

Sitare Akbaş, şimdi de geleneklere uygun şekilde bir kına gecesi düzenledi. Çiftin kına gecesi fotoğrafları da geceye katılan konuklar tarafından paylaşıldı.

İkilinin bu özel gecesine Elçin Afacan, Melisa Doğu, Başak Gümülcinelioğlu gibi oyuncu arkadaşlarının yanı sıra yakın dostları ve ailesi ortak oldu.

DAMAT TANIDIK ÇIKTI

Cengiz Orhonlu Kamuran Akkor'un torunu çıktı. Cengiz Orhonlu'ya kaptıran güzel oyuncu, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

CENGİZ ORHONLU KİMDİR?

Usta sanatçı Kamuran Akkor'un torunu olan Cengiz Orhonlu, 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Orhonlu, birçok tiyatro oyununda yer aldı. O Kız dizisiyle tanınan ünlü isim, sonrasında farklı projelerde de boy gösterdi. Orhonlu aynı zamanda müzisyen kimliğiyle de biliniyor.