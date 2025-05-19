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Siyah Bere'nin yıldızı Özge Gürel kapak kızı oldu! Beğeni butonu çöktü

Kiraz Mevsimi dizisinde hayat verdiği 'Öykü' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Özge Gürel şimdilerde yeni projesi Siyah Bere ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen ünlü isim pozlarıyla kısa sürede beğeni topladı.

Siyah Bere'nin yıldızı Özge Gürel kapak kızı oldu! Beğeni butonu çöktü
Öznur Yaslı İkier

Kiraz Mevsimi, Dolunay, Börü, Bay Yanlış ve Sipahi gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Özge Gürel şimdilerde yeni projesi Siyah Bere ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Özge Gürel bir dergi çekimi için verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

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Özge Gürel'in siyahlar içerisindeki cesur pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'en mükemmel kadın' gibi yorumlar yapıldı.

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ÖZGE GÜREL KİMDİR?

5 Şubat 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü yarıda bıraktı. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı.

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Kızım Nerede? dizisinde "Zeynep" karakteriyle oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Huzur Sokağı dizisinde oynadı.

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Özge Gürel
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