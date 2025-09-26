MAGAZİN

Siyah Kalp'in Nuh'u Aras Aydın'ın acı günü! Babasını kaybetti

Son olarak Siyah Kalp dizisinde hayat verdiği 'Nuh' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Aras Aydın baba acısıyla sarsıldı. Aydın, bir süredir hastanede tedavi gören babası Erol Aydın'ı kaybetti.

Sefirin Kızı, Şeref Sözü, İkimizin Sırrı, Aldatmak ve Siyah Kalp gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Aras Aydın baba acısıyla sarsıldı.

Oyuncu, bir süredir hastanede tedavi gören Erol Aydın için geçtiğimiz günlerde O Rh pozitif kan arayışında bulunduklarını duyurmuştu.

Aras Aydın'ın menajeri tarafından yapılan açıklamada; "Değerli oyuncumuz Aras Aydın, babası Erol Aydın'ı kaybetmenin derin acısı içindedir. Başta Aras Aydın ve Melis Birkan olmak üzere, tüm dost ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

