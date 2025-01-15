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Sofia Vergara ve Lewis Hamilton sevgili mi oldu? Aşk dedikoduları...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.01.2025 15:11
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Modern Family ile hafızalara kazınan oyuncu Sofia Vergara ve Lewis Hamilton beraber yemeğe çıktı. Başarılı iki ismin adı aşk dedikodularına karıştı.

Sofia Vergara ve Lewis Hamilton sevgili mi oldu? Aşk dedikoduları...

Sofia Vergara, Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton ile New York'ta öğle yemeği yerken görüntülenerek aşk söylentilerini alevlendirdi.

52 yaşındaki Modern Family yıldızı Sofia Vergara ve 40 yaşındaki yarış pilotu Lewis Hamilton, bir restoranda yan yana oturdukları sırada arkadaşlarıyla birlikte yemek yediler. TMZ’ye göre Sofia'nın önündeki yemeğin neredeyse tamamını yemedi, çünkü masadaki sohbete çok daldı.

Restoranın dışında, Sofia ve Lewis birbirlerine gülümseyerek sohbet etmeye devam ederken, Sofia bir SUV’ye binip ayrıldı. İkili, yemek sonrası kaldırımda sohbet ederken oldukça neşeliydi. Öğle yemeği, iki saat sürdü.

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Sofia Vergara, yıllar içinde birçok genç erkekle ilişkiler yaşadı. Bunlar arasında 48 yaşındaki ikinci eşi Joe Manganiello ve 49 yaşındaki eski nişanlısı Nick Loeb de bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Sofía Vergara Lewis Hamilton
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