Sofram'ın ünlü şefi Hüseyin Kankaya'dan rekor! 7'nci kez MasterChef Türkiye'de

Türkiye'nin en yenilikçi balık restoranlarından biri olan Sofram Balık Restaurant'ın ödüllü şefi Hüseyin Kankaya, TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye'ye 7'nci kez konuk şef olarak katılarak gastronomi dünyasında bir rekora imza attı.

Öznur Yaslı İkier

Türkiye'nin "en çok MasterChef'e konuk edilen şefi" unvanını kazanan Hüseyin Kankaya, yarışmacılara deniz mahsullerinden oluşan özel tarifi "Lasagna Di Mare (Deniz Mahsulleri Lazanya)" ile unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından sunulan programda Hüseyin Kankaya, yarışmacılara 1 mm el açması hamurla hazırlanan, karabiga karides, yerli kalamar, scampi (deniz kereviti), scallop (deniz tarağı), lipsoz ve kırlangıç balığından füme suyu (fümet) içeren özel bir tarif sundu.

Zorlu tarif, yarışmacılara büyük bir ustalık sınavı yaşatırken, jüri şeflerinden de tam not aldı. Sunumu ve lezzet dengesiyle fark yaratan Kankaya, MasterChef sahnesinde bir kez daha izleyicilerin takdirini topladı.

Kardeşi Kaan Kankaya ile birlikte 1978 yılından bu yana Silivri Selimpaşa'da hizmet veren Sofram Balık Restaurant, 1750'yi aşkın özgün deniz ürünüyle Türkiye'nin en geniş deniz mahsulü menüsüne sahip restoranı olarak öne çıkıyor.

Sofram ın ünlü şefi Hüseyin Kankaya dan rekor! 7 nci kez MasterChef Türkiye de 1

"Yemek bir ödül olmalı" mottosuyla tanınan şef Hüseyin Kankaya, her bir tabakta misafirlerine sadece lezzet değil, aynı zamanda bir deneyim sunmayı hedefliyor. Sofram Balık, gastronomi meraklılarına hem lezzet hem de estetik açıdan unutulmaz bir tadım yolculuğu vaat ediyor.

Sofram ın ünlü şefi Hüseyin Kankaya dan rekor! 7 nci kez MasterChef Türkiye de 2

MASTERCHEF VE HÜSEYİN KANKAYA İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

Daha önce MasterChef Türkiye'ye konuk olduğunda "Deniz Mahsulleri Taco", "Deniz Ürünleri Sarma" ve "Minokop Pane" gibi özel tarifleriyle büyük ses getiren Hüseyin Kankaya, Türk mutfağına kazandırdığı yaratıcı deniz mahsulleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

