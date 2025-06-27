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Şöhreti arkasında bırakıp profesör oldu! Yeşilçam’ın masum güzeli Gölgen Bengü son haliyle gündemde

Türk sinemasının sevilen yapımlarından biri olan, başrolünde Kemal Sunal’ın yer aldığı Meraklı Köfteci filminde Fatma karakterini canlandıran Gölgen Bengü, Yeşilçam'da rol aldığı iki filmin ardından adeta ortadan kaybolmuştu. Ancak yıllar sonra Bengü’nün son hali ortaya çıktı.

Şöhreti arkasında bırakıp profesör oldu! Yeşilçam’ın masum güzeli Gölgen Bengü son haliyle gündemde
Öznur Yaslı İkier

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Meraklı Köfteci'de Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Gölgen Bengü, duru güzelliğiyle hafızalara kazınmıştı.

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Bu filmle adını duyuran Bengü, 1976 yılında SES dergisinin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda ikinci olmuş, 1977 yılında ise Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile Aslan Bacanak filminde Zeynep rolüne hayat vermişti.

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Yeşilçam’a iki filmle damgasını vuran Gölgen Bengü, şöhretin ardından oyunculuğu bırakıp adeta ortadan kaybolmuştu. Ancak son günlerde, Bengü'nün yeni hayatı gündeme geldi.

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Oyunculuğu bırakan Gölgen Bengü, akademik kariyerine yöneldi ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra North Carolina A&T State University’de yüksek lisans yaparak Clemson University'de doktora eğitimini tamamladı.

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PROFESÖR OLDU

Şu an 70 yaşında olan Bengü, New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde Makine ve Endüstri Mühendisliği bölümünde profesör olarak çalışmalarını sürdürüyor.

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