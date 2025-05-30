Şöhreti geride bırakıp kendine çiftlik kurdu! 300 bin dolarlık arsaya villa inşa etti! Burak Hakkı uzun zaman sonra ortaya çıktı

‘Dudaktan Kalbe’ ve ‘Kaybolan Yıllar’ gibi projelerle hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Burak Hakkı şöhretinin zirvesindeyken İstanbul’u terk edip Çanakkale’ye yerleşmişti.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü’nde bir çiftlik kuran ünlü isim burada organik sebze ve meyve üretimi yapıyor.

35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kuran ünlü isim yaklaşık 300 bin dolarlık arsa üzerine bir de villa inşa ettirdi. Burak Hakkı, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde organik tarım ile uğraşıyor.

Uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Burak Hakkı “Var mısın Anlatmaya” adlı YouTube programına konuk oldu.

Hakkı, setlerdeki yoğun çalışma süresinin kendisini yıprattığını ve bu nedenle oyunculuktan uzaklaştığını anlattı.

Ünlü isim değişen hayatını şöyle anlattı; “Oğlum olduktan sonra çiftlik hayatına geçtim. 18 sene oldu. Oğlum doğduğu zaman gelecek kaygılarım başladı. Kendi hayatımı değiştirdim. Bugün geldiğimiz nokta işte bir ceviz bahçem oldu.”

MENTAL OLARAK İFLAS ETTİM

Burak Hakkı yakın arkadaşı olan Kıvanç Tatlıtuğ’un da kendisi gibi oyunculuktan sıkıldığını söyledi:

“Kıvanç Tatlıtuğ arkadaşım, çok severim, çok da başarılı bulurum. Bir ara onda da aynı sıkılganlığı gördüm. ‘Ben bırakacağım abi’ dediği bir dönem oldu. Bende de o dönem oldu. Oyuncularda bu çok oluyor herhalde. Çok çalışmaktan dolayı. Benim faal çalıştığım dönemlerde de günde 16-17 saat setteydik. Bir süre sonra mental olarak iflas ediyorsunuz.”