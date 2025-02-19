Şöhretin zirvesindeyken ülkeyi terk etmişti! Serel Yereli gitme sebebini söyleyince gündem oldu

Bir dönemin sevilen dizisi Bodrum Masalı'nda canlandırdığı 'Alara' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serel Yereli bu dizi ile büyük bir çıkış yakalamıştı.

Ünlendikten sonra şöhreti geride bırakıp yurt dışına giden Serel Yereli oyunculuğu da bırakmış müzik eğitimi almaya başlamıştı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu uzun zaman sonra bir davette ortaya çıktı.

Londra'ya taşınan ünlü oyuncu ülkeden gitme sebebini de açık açık anlattı.

GİTME SEBEBİ BAKIN NEYMİŞ...

Yereli; ''Burada bir gelecek göremedim kendime. Erken uyandım. İfade özgürlüğümün olduğu bir yerde olmalıyım ki rahat olayım. Bir de bu kadar statü ayrımım olmaması istiyorum.' ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yereli için 'çok doğru, 'doğru söylemiş', 'haklı bir yorum', "Saçmalamış", "Sanki yurt dışı çok muhteşem" gibi yorumlar yapıldı.