Şöhretin zirvesindeyken ülkeyi terk etmişti! Serel Yereli tatil pozlarıyla gündemde

Bir dönemin sevilen dizisi Bodrum Masalı'nda hayat verdiği 'Alara' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serel Yereli bu dizi ile büyük bir çıkış yakaladı.

Ünlendikten sonra şöhreti geride bırakıp yurt dışına yerleşen Serel Yereli oyunculuğu da bırakmış müzik eğitimi almaya başlamıştı.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim Muğla Datça'da tatilin keyfini çıkarıyor.

Sonbaharın ortasında olsak da mavi mayosuyla peş peşe pozlar veren Serel Yereli tatil kareleriyle beğeni topladı. Yereli'nin paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.