Şöhretin zirvesindeyken ülkeyi terk etmişti! Serel Yereli tatil pozlarıyla gündemde

Bir döneme damga vuran Bodrum Masalı dizisinde canlandırdığı Alara karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serel Yereli, diziden sonra oyunculuğu bırakıp yurtdışına yerleşmişti. Ünlü isim şimdilerde Muğla Datça'da tatilin tadını çıkarıyor.

Şöhretin zirvesindeyken ülkeyi terk etmişti! Serel Yereli tatil pozlarıyla gündemde
Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin sevilen dizisi Bodrum Masalı'nda hayat verdiği 'Alara' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serel Yereli bu dizi ile büyük bir çıkış yakaladı.

Ünlendikten sonra şöhreti geride bırakıp yurt dışına yerleşen Serel Yereli oyunculuğu da bırakmış müzik eğitimi almaya başlamıştı.

Şöhretin zirvesindeyken ülkeyi terk etmişti! Serel Yereli tatil pozlarıyla gündemde 1

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim Muğla Datça'da tatilin keyfini çıkarıyor.

Şöhretin zirvesindeyken ülkeyi terk etmişti! Serel Yereli tatil pozlarıyla gündemde 2

Sonbaharın ortasında olsak da mavi mayosuyla peş peşe pozlar veren Serel Yereli tatil kareleriyle beğeni topladı. Yereli'nin paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Şöhretin zirvesindeyken ülkeyi terk etmişti! Serel Yereli tatil pozlarıyla gündemde 3

Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli
