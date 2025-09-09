MAGAZİN

Somer Sivrioğlu, MasterChef Hilal'e Avustralya'da iş teklif etmişti! Bomba iddia: "Her şeyi kendin ayarla..."

MasterChef yarışmasından elenen Hilal "Amerika'daki teklifi bırakıp geldim. Kaç senelik işimi bıraktım geldim" demişti. Somer Şef de elenen yarışmacı Hilal'e bir teklifte bulunmuştu. Hilal teklifi reddetti sebebi ise gündem oldu.

Kubra Akalın

MYNET DETAY- Geçtiğimiz haftalarda elenen Masterchef yarışmacısı Hilal üzüntüsünü şu sözlerle ifade etti:

"Bu kadar erken gitmeyi istemezdim. İsterdim ki daha uzun kalayım ama olmadı. Kendimi gösteremedim, en üzücü tarafı bu. Son 3 haftadır neredeyse tabak çıkaramadım. Stresi yöneten bir insan değilim, olamadım da. Herkesten özür diliyorum. Bence benim zamanı bu sene değildi. Annem ve babamın fotoğrafıyla geldim ama olmadı. Annemden de babamdan da özür diyorum. Annem babamdan sonra, hem anne hem baba oldu. Ne yaptıysam onun için yaptım. Amerika'daki teklifi bırakıp geldim. Kaç senelik işimi bıraktım geldim."

Somer Sivrioğlu bu sözlerden sonra yarışmacıya teklifte bulundu. Somer Şef "Amerika, Japonya ve Tayland'a gitmişsin ama bence görmen gereken bir ülke daha var. Bildiğim kadarıyla Avustralya'ya gelmedin hiç. Avustralya'nın diğer ülkelerden farkı hem eğitimini devam ediyorsun hem de yarı zamanlı çalışabiliyorsun. Biz de yanımızda çalışan genç ve başarılı Türk şef adaylarına bu konuda sponsorluk sağlıyoruz. Ben bunu burada pek konuşmuyorum ama benim ekibimde bunu yaptığımız pek çok kişi var. Eğer bunu istersen kapımız sana sonuna kadar açık. Hem eğitimini devam ettirirsin hem de orada hayatını devam ettirecek bizde para kazanabilirsin. Teklif bir daha gelir mi diyordun bence geldi" dedi.

TEKLİF GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ ÇIKMADI

Hilal'in bu teklifi kabul etmediği ortaya çıktı. Yarışmacı yaptığı açıklamada "Sebebini sonra açıklarım" dedi. Ancak konuya dair ortaya atılan iddia şaşırttı.

Ancak kulis bilgilerine göre, Hilal’e yapılan teklifte staj için gerekli vize başvurusunu ve uçak biletlerini kendi imkânlarıyla ayarlaması gerektiği bildirildi. Ayrıca Avustralya’ya vardığında önce bir süre deneme stajı yapacağı, ardından dükkânda çalışabileceği ifade edildi.

Bu şartları riskli bulan Hilal’in, “Vizeyi ve biletleri kendim alırsam ve ortada kalırsam?” endişesiyle gitmekten vazgeçtiği iddia edildi.

