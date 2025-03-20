Son dakika | Kurtlar Vadisi'yle hafızalara kazındı! Sanat dünyasını yasa boğan haber: Osman Sınav hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Sanat dünyasını yasa boğan bir haber geldi. Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerle hafızalara kazınan ünlü yönetmen ve senarist Osman Sınav yaşamını yitirdi.

KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Türk dizi ve film tarihine geçen yapımların yaratıcısı Osman Sınav'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu.

KURTLAR VADİSİ KADROSU OSMAN SINAV'I ZİYARET ETMİŞTi

Birsen Altuntaş acı haberi şöyle duyurdu:

"Türk dizi dünyası yasta… Uzun süredir kanser tedavisi gören, birkaç kez amansız hastalığı atlatan Osman Sınav 69 yaşında vefat etti.

Tedavi gören usta yönetmeni geçen aylarda dün Kurtlar Vadisi’nde beraber çalıştığı ve iyi dost olduğu projenin Aslan beyi Selçuk Yöntem, avukat Elif’i Özgü Namal ve Çakır’ı Oktay Kaynarca ile Mehmet Aslantuğ ziyaret etmişti.

"MİLYONLARIN HAFIZASINDA SİLİNMEZ İZLER BIRAKTI"

Kariyeri boyunca birçok unutulmaz projeye imza atan Sınav; özellikle Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Sen Anlat Karadeniz gibi yapımlarla milyonların hafızasında silinmez izler bıraktı. Sanata olan tutkusu ve etkileyici anlatım gücüyle nesiller boyu hatırlanacak olan değerli usta Osman Sınav’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim."

Osman Sınav'ı nasıl anıyorsunuz? SEN DE KATIL Osman Sınav'ın projeleri beni derinden etkiledi. Kurtlar Vadisi benim için unutulmaz bir dizi. Ekmek Teknesi gibi dizileri izlemek keyif vericiydi. Onun eserleri sayesinde Türk televizyon tarihine daha iyi bir gözle bakıyorum. Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?