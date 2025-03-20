Son dakika | Kurtlar Vadisi'yle hafızalara kazındı! Sanat dünyasını yasa boğan haber: Osman Sınav hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Sanat dünyasını yasa boğan bir haber geldi. Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerle hafızalara kazınan ünlü yönetmen ve senarist Osman Sınav yaşamını yitirdi.
Türk dizi ve film tarihine geçen yapımların yaratıcısı Osman Sınav'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu.
Birsen Altuntaş acı haberi şöyle duyurdu:
"Türk dizi dünyası yasta… Uzun süredir kanser tedavisi gören, birkaç kez amansız hastalığı atlatan Osman Sınav 69 yaşında vefat etti.
Tedavi gören usta yönetmeni geçen aylarda dün Kurtlar Vadisi’nde beraber çalıştığı ve iyi dost olduğu projenin Aslan beyi Selçuk Yöntem, avukat Elif’i Özgü Namal ve Çakır’ı Oktay Kaynarca ile Mehmet Aslantuğ ziyaret etmişti.
Kariyeri boyunca birçok unutulmaz projeye imza atan Sınav; özellikle Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Sen Anlat Karadeniz gibi yapımlarla milyonların hafızasında silinmez izler bıraktı. Sanata olan tutkusu ve etkileyici anlatım gücüyle nesiller boyu hatırlanacak olan değerli usta Osman Sınav’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim."
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