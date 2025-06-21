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SON DAKİKA | Uzun süredir yoğun bakımdaydı! Nihal Candan hayatını kaybetti...

Son dakika haberi: Anoreksiya Nervoza hastalığına yakalanan ve 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada ne yazık ki ikinci kez kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Candan, hayatını kaybetti. İşte tüm detaylar!

SON DAKİKA | Uzun süredir yoğun bakımdaydı! Nihal Candan hayatını kaybetti...
Doğukan Akbayır

Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan ve 23 kiloya kadar düştüğü bildirilen Nihal Candan'dan acı haber geldi. Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti.

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6 AY CEZAEVİNDE KALMIŞTI

Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşler 2023 yılının Kasım ayında 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra yaklaşık 6 ay cezaevinde kalmıştı.

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Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmış ondan kısa bir süre sonra da kardeşi Bahar Candan tahliye olmuştu.

23 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞTÜ

Cezaevi sürecinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, tahliye olduktan sonra daha da zayıflamış ve 30 kiloya kadar düşmesi sonrasında hastaneye kaldırılmıştı.

Günlerdir hastanede ve yoğun bakımda tedavi altında olan Nihal Candan'ın kilo vermeye devam ettiği ve 23 kiloya kadar düştüğü öğrenilmişti. Candan'ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyordu.

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ACI HABER GELDİ

Candan'dan bu gece saatlerinde acı haber geldi. 30 yaşındaki Candan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Mynet'in Sesi
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Nihal Candan
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