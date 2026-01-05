MAGAZİN

Son dakika: Doğukan Güngör ve Burak Altındağ gözaltına alındı!

Uyuşturucu operasyonunda son dakika: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında bugün Kızılcık Şerbeti dizisi başrol oyuncularından Doğukan Güngör gözaltına alındı. Bir diğer gözaltı kararı da ünlü fenomen hakkında verildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonundaki gözaltılara yenileri eklendi. Burak Doğan'ın haberine göre; 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Fatih'i Doğukan Güngör de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör, son yıllarda özel hayatıyla sık sık gündeme geliyordu.

FENOMEN İSİM DE GÖZALTINDA

Öte yandan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında fenomen Burak Altındağ gözaltına alındı.

25 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şahıslardan 23'ü gözaltına alındı. 1'inin ise mevcut farklı suçtan tutuklu olduğu öğrenildi.

18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı. İfadelerinin ardından ünlüler bırakılmıştı. Şeyma Subaşı da kısa süre önce yakalama kararı ardından ülkeye gelmiş ve ifade vermişti. Şevval Şahin ise yakalama kararı olmasına rağmen ülkeye dönmedi.

