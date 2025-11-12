SON DAKİKA| Usta sanatçı Muazzez Abacı'dan kahreden haber... 78. yaş gününde hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek anjiyo olan usta sanatçı Muazzez Abacı yoğun bakımdaydı. Abacı'dan bu akşam saatlerinde hayranlarını yasa boğan haber geldi. Abacı 77 yaşında hayatını kaybetti.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı bir süre kalp krizi geçirmişti. Abacı daha sonra anjiyo olmuş ve sağlık durumu yakın takibe alınmıştı.

Abacı, 1 Kasım'da yaşadığı rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının menajeri Taner Budak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda üzen haberi vermişti.

YOĞUN BAKIMDAYDI

ABD'de kalp krizi geçiren 77 yaşındaki Muazzez Abacı böbreklerinde sorun oluştuğu için yoğun bakıma alındı.

MUAZZEZ ABACI'DAN KAHREDEN HABER

Usta sanatçıdan bugün akşam saatlerinde kahreden haber geldi. Muazzez Abacı hayatını kaybetti.

Abacı 78. yaş gününde yaşamını yitirdi.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Hicran Muazzez Abacı 12 Kasım 1947 Ankara doğumlu Türk sanatçı. Klasik Türk müziği şarkıcısı olan Abacı, Türkiye Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına 1998'de lâyık görülmüştür.

İlk olarak Ankara Radyosuna 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı Bir Sen Kaldın İçimde Kervan Plak yapımcılığında ile çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu ve çok sevildi.

Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi ancak özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. Sırasıyla Kervan, As, Yavuz Plak şirketleri hesabına pek çok 45'lik ve LP doldurdu. Başlıca albümleri Dönüş (1978), Yasemen (1981), Sevdiklerinizle (1983), Şakayık (1986), Felek (1989), Vurgun (1990), Sensiz Olmadı (1991) ve Efendim (1992) olan sanatçı özellikle "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş iki eseriyle hemen hatırlanır.

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı "Vurgun" adlı şarkı ve albümle kariyerinin zirvesine çıkan sanatçı, 2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekmiştir.2007 yılında Hayalin İçin Söyle programında jüri olarak yer almıştır.

Özel mekanlarda ve halk konserlerinde her ay 1 veya 2 kez sahneye çıkmaktadır.